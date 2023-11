Mujer reveló por qué no aceptó millonaria oferta de trabajo; los requisitos la indignaron: “Fue la peor entrevista”

Mujer rechazó millonaria oferta

“Fue la peor entrevista”

“También estoy entrevistándome con otros tres lugares que están ofreciendo eso y no me piden teñir mi cabello. Entonces el entrevistador fue tan (...) grosero. Quiero decir: descaradamente grosero. Probablemente fue la peor entrevista que haya tenido alguna vez; no de mi parte, pero ellos fueron desagradables ”, aseguró.

También los acusó de tomar una actitud ‘hostil’ frente a su emprendimiento. “Cuando les expliqué que a la empresa donde estaba le gustaba eso (...), ellos me silenciaron para hablar entre ellos”, lo cual fue el límite y no le dejó más dudas para rechazar el empleo.

La ola de reacciones se hizo sentir en redes sociales: “¿Se silenciaron para hablar entre ellos? Eso es salvaje”; ”No quieren contratar a nadie”; “La gente siempre me dice que me quite el aro de la nariz para las entrevistas, no. No puedo trabajar para una organización que piensa que eso afecta mi trabajo“.