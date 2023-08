Mujer rompe en llanto tras sentirse desesperada de ser ama de casa: “Estoy muy harta”

Entre lágrimas y aparentemente muy afectada, la mujer manifestó que no estaba pasando por su mejor día después de se le explotara la licuadora, situación que -por supuesto- generó que la preparación se regara por toda la cocina. “Estoy harta, estoy muy harta ya. No sé cómo voy a limpiar esta cosa”, afirmó mientras de fondo se percibe la cocina totalmente sucia.

“Llevo horas tratando de hacer la comida y no me sale. Siempre me pasa algo, siempre. Ya es muy tarde y no hemos almorzado porque llevo horas tratando de hacer la comida”, dijo.