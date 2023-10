Mujer se casó con su profesora de colegio; se llevan más de 20 años: “me preguntan si es mi mamá”

“Michelle era mi maestra de séptimo grado. No teníamos ninguna relación, además de que ella era una buena maestra”, contó la joven a un medio local.

Su romance inició en el año 2020, mientras ocurría la pandemia de la covid-19 y prácticamente todos los países permanecían confinados debido a la rápida expansión del virus que estaba dejando millones de personas sin vida. A pesar de que no explicó por qué, Mónica reveló que en ese momento decidió buscar a su antigua profesora y la encontró a través de Facebook, por lo que sin dudarlo le escribió.

Así fue el reencuentro

Las dos siguieron viéndose en varias oportunidades y así empezaron a sentir la conexión que había entre ambas, por lo que el amor empezó a fluir y finalmente decidieron dar el siguiente paso, aunque no fue nada fácil debido a la diferencia de edad que hay entre ellas.

“Siempre me he sentido atraída por las personas mayores, así que la diferencia de edad no era un problema para mí, pero a Michelle le preocupaba muchísimo”, manifestó Mónica.