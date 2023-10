Video: perro enternece al acompañar a su dueño enfermo hasta salir del hospital, pero el diagnóstico fue ‘devastador’

El perro como ‘mejor amigo del hombre’ sigue siendo protagonista en un ‘sinfín’ de episodios por su capacidad de entregar amor incondicional. No se trata solo de mascotas, pues para muchos integran la familia y, gracias a sus habilidades, frecuentemente toman un rol que no se limita al acompañamiento.

En los últimos días, volvió a evocar el actuar de un perro que no se separó de su dueño, mientras este se encontraba en el hospital. Medios internacionales informaron que el propietario de ‘Magnus’, Brian Benson, había presentado un dolor en el pecho y dificultad para respirar, por lo cual fue necesario internarse.

‘Magnus‘, un amigo fiel

“Normalmente, esto ocurre debido a una obstrucción del corazón. No tengo ninguna arteria bloqueada, lo cual es una buena noticia. La mala noticia es que esto posiblemente esté relacionado con mis antecedentes familiares de enfermedades cardíacas y ataques cardíacos (especialmente a una edad temprana)”, reveló el dueño de este animal.

The Examiner News informó que este individuo y su mascota residen en Pound Ridge , un poblado en el condado estadounidense de Westchester. El canino fue adoptado hace unos cinco años y el consolar a una hija de Benson, llevó a potenciarlo para certificarle oficialmente como un perro de terapia.

“Mantuvo a mis hijas tranquilas”

“Aunque he estado haciendo ejercicio durante más de 35 años, he comido saludablemente, corrí el maratón de Nueva York, completé múltiples carreras Spartan, entrené en Krav Maga y boxeo, soy uno de los raros casos en los que una persona “simplemente” desarrolla miocardiopatía”, confesó este hombre.

Cuán cercano es el lazo entre ambos, enterneció las redes y derivó en numerosos comentarios. “Esto me hizo llorar, algunas personas no se dan cuenta de la bendición que es tener un perro”, “Te deseo una rápida recuperación, y me alegro mucho de que tengas a ‘Magnus’ a tu lado”.