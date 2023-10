Increíble: joven tuvo ataque cardíaco a sus 22 años y revela exactamente lo que se siente; esto aconsejó para tener cuidado

Ataque cardíaco a sus 22 años

Sin embargo, los años no siempre son un determinante para padecer ciertas enfermedades que, por lo general, tienen su foco a la mediana edad o en adultos mayores. Se podría pensar que entre más joven se es mejor salud se tiene, pero no siempre es así.

Justamente el caso de un joven es ejemplo de ello, pues a sus 22 años sufrió un ataque cardíaco y decidió utilizar las redes sociales para instar a sus seguidores a no ‘bajar la guardia’ , pues su caso es evidencia de que la emergencia no tiene distinción. A la fecha, el relato acumula casi dos millones de visualizaciones en TikTok.

I had a heart attack when i was 22 #tombirchy

Sentía que su pecho se ‘apretaba’

| Foto: Fotograma / 01:14 / I had a heart attack when i was 22 / TikTok @tombirchy

El joven mencionó que había ido “a la enfermería general de Leeds en la ambulancia y me hicieron un análisis de sangre inmediatamente en urgencias. Me senté allí en una sala de espera. Me llevaron a una habitación y me clavaron algo en el estómago y en ese momento pensé: ‘Jesucristo, ¿por qué me inyectan en el estómago?’”.