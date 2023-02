Murió Burt Bacharach, legendario cantante y compositor estadounidense

El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años. Un representante de Bacharach confirmó al Washington Post que el cantante murió por causas naturales.

Su agente publicista, Tina Brausam, informó que Bacharach, quien trabajó con estrellas como Dionne Warwick y compuso grandes éxitos como “Raindrops Keep Falling On My Head”, “Walk on By” y “Do You Know the Way to San Jose”, falleció a los 94 años en su casa en California.

El compositor Burt Bacharach canta durante un evento mediático en Sydney el 28 de junio de 2007. El prolífico escritor de canciones Bacharach está realizando una gira por Australia con la Orquesta Sinfónica de Sydney. - Foto: REUTERS

El periódico The Guardian hizo un recuento sobre la vida de Bacharach, quien nació en Kansas City, Missouri, en 1928 y fue criado en Nueva York, el compositor se colaba en los clubes de jazz siendo menor de edad para escuchar a artistas como Count Basie y Dizzy Gillespie, mientras se sumergía en la obra de compositores como Stravinsky y Ravel.

Educado en el jazz y la música clásica y no en el rock and roll, Bacharach aportó un nivel de sofisticación melódica y romanticismo (compases no convencionales de 5/4, melodías que no se apegaban al pentámetro yámbico estándar) al top 40. compases, cosas que los músicos no podían tocar en el estudio cuando estábamos grabando”, dijo Bacharach en 1979. “Siempre estaba nadando contra la corriente, rompiendo las reglas”, según la revista Rolling Stone.

Un artista indispensable en Cloud Jazz. pic.twitter.com/vOvwtf9S6X — 🎷𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝐉𝐚𝐳𝐳 𝐒𝐦𝐨𝐨𝐭𝐡 𝐉𝐚𝐳𝐳🎺 (@CloudJazz) February 9, 2023

En 1950, Bacharach comenzó un período de dos años en el ejército, tocando el piano en las bases militares y sirviendo como director de orquesta y acompañante. Su carrera profesional comenzó en serio después de sus años militares cuando consiguió trabajo como arreglista y pianista para cantantes pop de MOR como Steve Lawrence y Vic Damone.

El escritor, locutor y presentador musical colombiano, Manolo Bellón también reaccionó ante la noticia en su cuenta de Twitter.

Qué tristeza compartir la noticia que ayer falleció #BurtBacharach el genial compositor, pianista, cantante de cientos de canciones exitosas que trascienden el tiempo y alegran la vida de millones desde los años 50. Tenía 94 años. #GraciasporlaMusica. @Rochy62 pic.twitter.com/ECf6Eb6Heg — manolobellon (@ManoloBellon) February 9, 2023

Burt Bacharach era conocido por sus baladas románticas y melancólicas que cruzaban la frontera entre el jazz y el pop, con exquisitos arreglos orquestales y sus piezas encabezaban regularmente las listas de éxitos radiales a ambos lados del Atlántico.

Después de cumplir con su servicio militar obligatorio, la mítica cantante alemana Marlene Dietrich lo contrató como arreglista y director musical para sus giras. En 1957 conoció al letrista Hal David, fallecido en 2012, con quien formó una de las sociedades más exitosas de todos los tiempos en la industria musical.

Cuatro años después, descubrieron durante una sesión de grabación a una joven corista que se convirtió en la abanderada para sus composiciones: Dionne Warwick. Entre 1962 y 1968, escribieron 15 títulos que ascendieron directamente al Top 40 estadounidense.

Bacharach trabajó con grandes estrellas musicales como las cantantes estadounidenses Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones. - Foto: REUTERS

El dúo de compositores también fue aclamado por Hollywood. En 1970, ganaron dos premios Óscar por la música de la película “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y su canción original central para el largometraje, “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”.

En 1973, estalló una disputa financiera entre ambos artistas musicales. Durante diez años, se hablaron únicamente a través de abogados y luego nunca volvieron a trabajar juntos.

Burt Bacharach (derecha) reacciona a los aplausos después de recibir el Premio Gershwin de Canción Popular 2012 de la Biblioteca del Congreso de manos del presidente estadounidense Barack Obama (izquierda) durante un concierto en el Salón Este de la Casa Blanca en honor a Bacharach y su compañero compositor Hal David, en Washington. , 9 de mayo de 2012. - Foto: REUTERS

Según el diario The Guardian, Después de que él y Paula Stewart se divorciaron en 1958, Bacharach se casó tres veces más, con Angie Dickinson en 1965, Carole Bayer Sager en 1982 y Jane Hansen en 1993. Él y Hansen, quien permaneció casado hasta su muerte, tuvieron dos hijos, Oliver y Raleigh. Nikki Bacharach, su hija con Dickinson, se suicidó en 2007, a los 40 años, tras un historial de problemas de salud mental.

Burt Bacharach creó junto al letrista Hal David decenas de canciones que se transformaron en clásicos, aquí algunas de sus creaciones más célebres:

- “Baby it’s you” (1962)

- “I just don’t know what to do with myself” (1962)

- “24 hours from Tulsa” (1963)

- “Anyone who had a heart” (1963)

- “(They long to be) close to you” (1963)

- “Wives and lovers” (1963)

- “Walk on by” (1964)

- “A house is not a home” (1964)

- “What the world needs now is love” (1965)

- “What’s new pussycat?” (1965)

- “Alfie” (1966)

- “I say a little prayer” (1967)

Con información de AFP*