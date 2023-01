Rolling Stone revela los 200 mejores cantantes de todos los tiempos; ¿algún colombiano presente?

Céline Dion, reconocida por la canción ‘My heart will go on’ no estuvo presente en el listado.

La revista Rolling Stone dio a conocer la lista de los mejores intérpretes de todos los tiempos, un listado que no publicaba desde el año 2008; sin embargo, para ese tiempo solo fue un total de 100 cantantes.

La reconocida revista musical tuvo en cuenta todos los géneros musicales y las diferentes épocas de la historia, con el propósito de definir la historia. No obstante, y como ya es costumbre, grandes nombres quedaron afuera; por ejemplo, Céline Dion, reconocida por la canción ‘My heart will go on’ no quedó en el top.

Artistas de los últimos tiempos también dijeron presente en el top 100, como la fallecida Amy Winehouse, ya que ocupa el puesto 83. La británica es reconocida por sus mezclas de jazz y hip-hop.

El artículo especifica que la lista fue elaborada por el personal y demás colaboradores de la revista, quienes tuvieron presente la música pop, la originalidad, catálogo e influencia.

Con el objetivo de evitar cualquier crítica, el artículo manifiesta lo siguiente: “tenga en cuenta que esta es la lista de los Mejores Cantantes, no la de las Mejores Voces. Sin duda, muchas de las personas que aparecen nacieron con una afinación perfecta y un registro ilimitado. Otros tienen instrumentos más ásperos, extraños”.

Por su parte, Lady Gaga ocupó el puesto 58. Sin embargo, lo que llama la atención es que Ariana Grande logra ocupar el puesto 43, por encima de grandes artistas, como James Brown o Ella Fitzgerald.

En cuanto artistas latinoamericanos, João Gilberto (81), Vicente Fernández (95), Gal Costa (90), Héctor Lavoe (73) y Celia Cruz (18), son los únicos que hacen presencia en el top 100. Juan Gabriel, Marc Anthony, Mercedes Sosa, Rocío Dúrcal, La India, Caetano Veloso, completan la lista de latinos. No hay ningún artista colombiano en el artículo de la revista.

Entre las diez figuras también hay sorpresas entre los elegidos. Beyoncé fue la gran sorpresa, ya que ocupó el puesto número 8 por encima de Freddie Mercury, Michael Jackson y el propio Paul McCartney. El primero puesto fue ocupado por Aretha Franklin.

Top 100 de los mejores cantantes según la Rolling Stone

1. Aretha Franklin.

2. Whitney Houston.

3. Sam Cooke.

4. Billie Holiday.

5. Mariah Carey.

Mariah Carey - Foto: Getty Images

6. Ray Charles.

7. Stevie Wonder.

8. Beyoncé.

9. Otis Redding.

10. Al Green.

11. Little Richard.

12. John Lennon.

13. Patsy Cline.

14. Freddie Mercury.

15. Bob Dylan.

16. Prince.

17. Elvis Presley.

18. Celia Cruz.

19. Frank Sinatra.

20. Marvin Gaye.

21. Nina Simone.

22. Adele.

23. Smokey Robinson.

24. George Jones.

25. Mary J. Blige.

26. Paul McCartney.

27. Dolly Parton.

28. Mahalia Jackson.

29. Chaka Khan.

30. Hank Williams.

31. Luther Vandross.

32. David Bowie.

33. Bessie Smith.

34. Thom Yorke.

35. Dusty Springfield.

36. Kurt Cobain.

El cantante y guitarrista estadounidense Kurt Cobain (1967 - 1994), actúa con su grupo Nirvana en una grabación del programa de televisión 'MTV Unplugged', Nueva York, Nueva York, 18 de noviembre de 1993. (Foto de Frank Micelotta/Getty Images) - Foto: Foto Gettyimages

37. Van Morrison.

38. Curtis Mayfield.

39. Louis Armstrong.

40. Aaliyah.

41. Etta James.

42. Teddy Pendergrass.

43. Ariana Grande.

44. James Brown.

45. Ella Fitzgerald.

46. Mavis Staples.

47. Linda Ronstadt.

48. Toni Braxton.

49. Rod Stewart.

50. Joni Mitchell.

51. Sade.

52. Mick Jagger.

53. Miriam Makeba.

54. Willie Nelson.

55. Tina Turner.

56. Barry White.

57. Brian Wilson.

58. Lady Gaga.

59. Howlin’ Wolf.

60. Kate Bush.

61. Umm Kulthum.

62. George Michael.

63. Robert Plant.

64. Björk.

65. Minnie Riperton.

66. David Ruffin.

67. Dennis Brown.

68. Rihanna.

69. Youssou N’Dour.

70. Ronnie Spector.

71. Roy Orbison.

72. Muddy Waters.

73. Héctor Lavoe.

74. Patti LaBelle.

75. D’Angelo.

76. Wilson Pickett.

77. Bruce Springsteen.

78. Janis Joplin.

79. Emmylou Harris.

80. Chris Cornell.

81. João Gilberto.

82. Steve Perry.

83. Amy Winehouse.

84. Lata Mangeshkar.

85. Johnny Cash.

86. Michael Jackson.

87. Diana Ross.

88. Jimmie Rodgers.

89. Selena.

386073 01: 1997 Jennifer Lopez stars in the movie Selena - Foto: Getty Images

90. Gal Costa.

91. Nusrat Fateh Ali Khan.

92. Anita Baker.

93. Stevie Nicks.

94. Toots Hibbert.

95. Vicente Fernández.

96. Chuck Berry.

97. Usher.

98. Bob Marley.

99. Clyde McPhatter.

100. Elton John.