Nayib Bukele no se queda callado y critica con fuerza el retiro de sanciones a Venezuela por parte de EE. UU.: “Todo es falso”

Luego de conocerse el retiro de sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos, en el marco del reinicio de conversaciones entre el oficialismo y la oposición en la isla de Barbados , la crítica frente a esta decisión no se hizo esperar, en especial por dirigentes políticos que han sido férreos opositores a la dictadura chavista en la nación sudamericana.

Tan pronto se conoció la noticia por parte del gobierno de los Estados Unidos, Bukele no tardó en criticar la acción de Washington, por medio de la cual, el gigante norteamericano ha levantado temporalmente algunas sanciones que reposaban sobe el sector petrolero venezolano . Esta concesión se dio un día después del acuerdo entre oficialismo y oposición para garantizar las elecciones presidenciales en 2024.

¿Qué dice el acuerdo?

Por medio de su portal web, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la emisión de 4 licencias, las cuales están dispuestas a modificar o revocar en “cualquier momento” si Nicolás Maduro no cumple con los compromisos establecidos .

Por unas elecciones justas

Asimismo, Maduro hizo un llamado a un sector de la población que aseveró haber filtrado algún tipo de información de las reuniones entre chavistas y opositores, alegando: “No mientan, no mientan, no mientan, Venezuela está trabajando muy sabiamente para hacer justicia y seguiremos avanzando, no digo más, porque respeto los acuerdos”.