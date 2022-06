“No me arrepiento de nada”: profesor golpeó a un alumno que le hacía bullying a un compañero

El acoso escolar o Bullying se ha convertido en una problemática que enfrentan millones de menores de edad en el mundo y que ha obligado a las autoridades a adoptar medidas, no solo para protegerlos, sino para castigar a los responsables.

Según el estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, realizado entre enero de 2021 y febrero de 2022, los casos de Bullying en todo el mundo están en aumento. Allí detallan que seis, de cada diez niños, sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso.

El blog Bullying Sin Fronteras señaló que el podio oficial lo ocupa México, en el que siete de cada diez menores y adolescentes sufren algún tipo de acoso a diario. Le sigue Estados Unidos de América, con seis de cada diez y muy de cerca se encuentra China, que registra las mismas cifras de este último país.

Pero el problema tiende a ser visible debido a las redes sociales que se han convertido en el instrumento para difundir, en muchas ocasiones, estos casos que ocurren, especialmente, en las aulas escolares.

Se acaba de conocer un caso ocurrido en la ciudad de Piura, ubicada en el noroeste de Perú, donde un profesor reaccionó de manera violenta ante el acoso de que era objeto uno de sus estudiantes y que generó controversia en el país.

A través de la red social Facebook quedó registrada la imagen protagonizada por el profesor Daniel Mendiola, del colegio San Felipe, quien no soportó la manera como uno de sus alumnos era víctima Bullying.

Por eso reaccionó de manera violenta contra el alumno autor del matoneo y acto seguido lo golpeó y el hecho quedó registrado.

“El profesor del centro educativo San Felipe 1206, Daniel Mendiola, quien agarró a correazos a un alumno al ver que este pateaba a su compañero en horario de clase”, informó Marcona TV, al publicar una foto del momento.

Profesor que agarró a correazos a alumno por hacer bullying fue absuelto. - Foto: MarconaTV/Facebook

Informó que “el docente decidió quitarse el cinturón y darle de correazos en las nalgas al estudiante agresor. Esto quedó grabado por los demás alumnos que quedaron asombrados por la escena”

Aunque, una vez se conoció su reacción contra el alumno, autor del Bullying, se mostró preocupado ante la posibilidad de que fuera despedido, pero defendió lo que hizo.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, dijo en su momento.

Aunque, efectivamente, de manera automática fue separado del cargo, regresará a su salón a dictar clases luego de recibir el apoyo de padres y directivos que lo absolvieron.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores”, señaló Mendiola a través de sus redes sociales.

Tras defender su acción, en otro mensaje, el docente sostuvo que continuará impartiendo normas para que sus alumnos entiendan que “el respeto debe ser fundamental” en las aulas.

“Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga”, señaló.

Entre tanto, los directivos del establecimiento educativo decidieron expulsar al alumno que llevó adelante el acoso, mientras que ofrecieron ayuda psicológica a la víctima, tras sufrir constantes agresiones.

“No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre estudiantes, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, señaló la institución educativa.