Video | Se burló de compañero por no usar zapatos de marca y su padre le dio lección de humildad

El acoso escolar o bullying es una problemática que existe en la mayoría de los colegios en el mundo y que afecta a cientos de niños. Tal como ocurrió en un colegio de México, donde un joven, en compañía de sus grupo de amigos, al parecer, se aprovechó de la situación de pobreza de un compañero para burlarse de él.

El hecho se conoció mediante un video que se difundió en redes sociales y que fue grabado por el padre del joven agresor, quien recurrió a una particular, pero efectiva técnica para reprender a su hijo, la cual probablemente nunca olvidará.

De acuerdo con el padre, su hijo Jorge se había dedicado a burlarse un compañero por no tener zapatos de marca. Ante dicha situación, el hombre acudió al colegio y con permiso de las directivas le dio una “lección de humildad y respeto” frente a sus amigos.

“Resulta que este señorito, mi hijo, se estaba burlando de su compañero por traer tenis piratas, entonces yo lo voy a mandar toda la semana en chanclas, para que agarre la onda, para que aprenda la lección de que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”, dice el papá en el video.

En las imágenes se observa al joven vestido con su uniforme de colegio, pero con un par de chanclas puestas y no los zapatos escolares. A pocos metros de él se encuentran sus compañeros, quienes en medio de risas observan la escena.

En seguida, el padre comienza a explicarle a su hijo que ellos también provienen de una familia humilde y aunque ahora están en “mejores condiciones económicas, no está bien visto hacer sentir inferior o burlarse de otra persona”.

“Hijo no se me hace justo, no es correcto. Por eso, hoy vine a traerte a la escuela. Algunas personas dirán que esto es cruel, pero es la lección correcta”, agrega el padre. Al tiempo le entrega a su hijo una caja de zapatos Adidas, al parecer los favoritos de Jorge, y le pide que busque al compañero que estaba molestando y se los regale.

“Papá, pero son míos, son mis favoritos”, dice el adolescente. “Eran tuyos, eso lo hubieras pensado antes de burlarte de las personas que no tienen la mismas oportunidades que tú”, responde el señor.

Antes de finalizar la grabación, el padre aseguró: “Esto no lo hago con ánimos de hacerte sentirte mal, hijo, sino para que aprendas porque otra persona sí te puede poner en su lugar de una forma que no es correcta. Te amo mucho y discúlpame”.

El video compartido en TikTok y Facebook suma más de diez millones de reproducciones y casi 80.000 comentarios, algunos aseguran que se trata de una enseñanza de vida, mientras que otros dicen que el castigo fue excesivo aparte de que también ridiculizo a su propio hijo frente a los demás.

“Muy buena lección, no sé si grabarlo haya sido la mejor opción. Pero, definitivamente el chico no olvidará lo aprendido”; “Todo lo que dijo está perfecto, pero a mí no me parece lo de las chanclas, yo creo que con llamarle la atención y regalar sus zapatos está bien”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.