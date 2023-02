“No sabes en la que te metiste”: hombre arruinó propuesta de matrimonio y todo quedó captado en video

El día del matrimonio, por más preparación y cuidado con cada detalle, no está exento a que alguna situación termine ‘empañándolo’ y, en casos extremos, pueda derivar en la cancelación del mismo. Bien sea por una falla de logística, dudas de último momento o la intervención de un tercero, el que es considerado para muchos “su día más feliz” podría convertirse en un ‘desastre’.

Incluso, momentos incómodos pueden permear el comienzo de lo que se espera sea un ‘idilio de amor’. En Estados Unidos, quedó captado en video cuando un hombre parecía estar proponiéndole matrimonio a su novia, mientras estaba arrodillado.

Estas propuestas en espacios públicos suelen ser tradicionales, pero no sucede lo mismo con irrupciones.

“No sabes en la que te metiste”, fue lo que dijo un hombre que pasaba a solo metros de esa escena y que llevó a que la mujer que lo acompañaba le pidiera que se guardara sus comentarios para no ‘dañar’ ese momento. El episodio tuvo lugar en Chicago, Estados Unidos, y fue compartido por la tiktoker Karina Bojorquez.

@karinabojorquezmu Estábamos en Chicago y nos tocó presenciar cómo le proponían matrimonio a una muchacha, y pasamos por donde estaba la pareja, y el el señor con el que vivo le grita al muchacho “No sabes en la que te metiste” me dieron ganas de agarrarlo de los pocos pelos que le quedan al cabrón ridiculo 😒 qué vergüenza 🙈 #proposal #proposalgoals #proposalvideo #propuestadematrimonio #chicago ♬ Dumb Ways to Die - Tangerine Kitty

“Nos tocó presenciar cómo le pedían matrimonio a una muchacha y pasamos por donde estaba la pareja”, empezó en su descripción. Cuando estuvieron cerca de la escena “me dieron ganas de agarrarlo (a quien intervino en la pedida de mano) de los pocos pelos que le quedan al ridículo”, concluyó.

Novia se llevó ‘inusual sorpresa’

La ‘peor’ de las sorpresas se la llevó otra novia británica el propio día de su matrimonio, cuando descubrió en su futuro esposo una conducta que, antes del tiempo de sellar su compromiso, no llegó a imaginar. El relato fue compartido por la planificadora de bodas, Georgie Mitchell, en el podcast Unfiltered Bride y generó múltiples reacciones.

Novio fue descubierto en una atípica práctica el día de su matrimonio. - Foto: Getty Images / videnovic

Mitchell evocó que la historia se la compartió una maquilladora con quien había trabajado y quien fue testigo de un caso que no solo la dejó estupefacta sino que se incluyó en su lista de anécdotas. En el episodio de ese podcast, la presentadora cambió por ‘Jenny’ el nombre de la estilista y contó que todo comenzó cuando la novia fue un momento al baño.

¿Qué fue lo que descubrió?

Mitchell afirmó que la novia descubrió al prometido siendo “amamantado” por la madre de este, en un hecho que dio paso no solo al asombro y molestia sino a considerar cuánto tiempo atrás estaba teniendo lugar esa práctica. “Obviamente lo ha estado haciendo continuamente para llegar a ese punto”, señaló la planificadora de bodas durante su conversación con su coanfitriona Beth, según recopiló Daily Mail.

La boda habría continuado, pese a ese descubrimiento (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Lanny Ziering

“Todo el mundo está esperando (...), pero definitivamente no besarías al novio”, agregó Mitchell tras señalar que pese a ese descubrimiento, el matrimonio siguió adelante. El inusual hecho despertó una ola de comentarios en TikTok; esa cuenta acumula más de 14.000 seguidores.

“¡Dios mío, no sabía qué esperar, pero eso ni siquiera fue un pensamiento fugaz”, “La forma en que yo estaba como ‘nada podría ser peor que él engañándome…’ Sí, eso es peor. Sería una novia fugitiva tan rápido”, “Llevó al ‘niño de mamá’ a un nivel completamente nuevo”, fueron algunos de los comentarios recogidos por el diario Daily Mail.

Dejó a su pareja por su suegra

También en Reino Unido, pero en noviembre de 2022, se viralizó nuevamente la historia de Jess Aldridge, una joven de 24 años que al salir del hospital, tras dar a luz, se enteró que su pareja se había escapado con su propia mamá para oficializar un romance. La señal de alerta llegó cuando al revisar en la casa, observó que no estaban las pertenencias de Ryan Shelton (el padre del bebé).

“Es la máxima traición. Esperas que una nueva abuela se enamore del bebé, no del padre (...). Ella está destinada a ser la abuela de mis dos hijos y ayudarme a cuidarlos, pero en lugar de eso” se fue con “mi novio. Estoy desconsolada y lo he perdido todo: mi madre y el padre de mis hijos”, dijo Aldridge al diario The Sun en febrero de 2021.

Un testigo le comentó a la joven que su mamá se había mudado con se había mudado con Shelton a 48 kilómetros de distancia.

Mujer se dio cuenta de infidelidad al poco tiempo de dar a luz. - Foto: Getty Images / SrdjanPav

“Fuimos a vivir con mi mamá y mi papá después de que ella dijo que ayudaría con el cuidado de los niños (...). Prometió que sería más fácil con el nuevo bebé, pero en realidad fue muy difícil”, agregó Aldridge al evocar el comienzo del fin en su relación. Algunas muestras de coqueteo elevaron en ella los primeros signos de que algo no estaba bien en casa.

En una ocasión la mujer los confrontó y exigió respuestas, pero solo obtuvo evasivas. La joven contó que, en un comienzo, se negó a creer que la tercera persona en su relación fuera aquella que le había dado la vida, pero eso fue lo que terminó descubriendo.