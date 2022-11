El hombre que dejó a su esposa mientras daba a luz para tener un romance con su suegra

En Reino Unido, una joven, de 24 años, se enteró de que su novio había empezado una aventura. Lo que no se esperaba es que la verdad terminaría saliendo a la luz, pero que fuera su propia madre la amante que había puesto punto final a la relación que sostenía con Ryan Shelton, de 29.

El caso generó todo tipo de comentarios en suelo británico sobre el nuevo “idilio de amor” que ya había cruzado los límites. Una vez Jess Aldridge abandonó el hospital, recibió una sorpresa que, seguramente, no estaba preparada para recibir: su progenitora había empezado seis meses atrás un “amorío” con su pareja.

Todo un futuro juntos y la construcción de un hogar terminó desmoronándose cuando llegó a su casa, tras dar a luz. En su residencia no encontró las pertenencias de Shelton lo que, en seguida, prendió las alarmas y dio paso a la búsqueda de respuestas. Un informante le dijo que su mamá Georgina se había mudado con este hombre a unos 48 kilómetros de distancia.

“Lo he perdido todo”

“Es la máxima traición. Esperas que una nueva abuela se enamore del bebé, no del padre (...). Ella está destinada a ser la abuela de mis dos hijos y ayudarme a cuidarlos, pero en lugar de eso” se fue con “mi novio. Estoy desconsolada y lo he perdido todo: mi madre y el padre de mis hijos”, dijo Aldridge en conversación con el diario The Sun en febrero de 2021.

La joven comentó que no hacían muchos meses desde que se había mudado con su mamá; pero que, desde el momento en que llegó, empezó a percibir actitudes de coqueteo. “Fuimos a vivir con mi mamá y mi papá después de que ella dijo que ayudaría con el cuidado de los niños (...). Prometió que sería más fácil con el nuevo bebé, pero en realidad fue muy, muy difícil”.

La pandemia de coronavirus acentuó la cercanía entre los dos amantes, quienes (aún en presencia de otros miembros de la casa) dejaban entrever que tenía un interés más allá del aprecio entre suegra y yerno. Para la gestante, la emergencia sanitaria hizo que los meses fueran cada vez más “complejos” y la sensación de incomodidad empezara a predominar.

Aldridge admite que, inicialmente, se negó a creer lo que estaba pasando a pesar de episodios recurrentes en los que su mamá solía (según cuenta) usar vestidos cortos, hacer bromas y beber con Shelton. En una oportunidad, la joven decidió enfrentarlos abiertamente, pero obtuvo una negativa como respuesta.

El cambio de su vida

La devastación fue solo el comienzo de una historia que marcó la división en su círculo personal. El nuevo integrante de la familia llegaría como una luz al final del túnel para hacerle centrar su atención, pese a que lo vivido estaría ahí como una sombra.

“Ryan había visto al bebé Reuben solo unos minutos después de que nació y luego diez minutos al día siguiente mientras movía todas sus cosas (...). Estaban tan apurados. Incluso había tenido a mi madre esperándolo con el auto abarrotado en el estacionamiento”, aseguró Albridge al medio británico.

Cuando Georgina fue consultada por The Sun, afirmó que “estas cosas pasan”, y no ha dudado en hacer público su romance con el hombre 15 años menor. Ahora, entre los planes a corto plazo de la pareja, figura mudarse a su propia vivienda. Por su parte, a Shelton le tienen sin cuidado los comentarios de terceros.

“No me importa lo que piensen todos, estoy enamorado de Georgina y no me importa que lo sepa (...). Las opiniones de otras personas no me molestan en absoluto. Sé lo que pasó. Hay dos lados en cada historia y sé la verdad detrás de todo esto”, defendió.