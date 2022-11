Joven le regaló a su amiga embarazada ropa de perro pensando que era para bebé

Una de las etapas más importantes de la vida es la de ser padre o madre, quienes toman la decisión de traer una nueva vida al mundo suelen traer alegrías a los familiares y amigos de la pareja, lo que se presta para momentos tanto emotivos como divertidos.

Así le sucedió a una gran amiga de una mujer en estado de embarazo quien por medio de sus redes sociales mostró, sin querer, el curioso error que cometió a la hora de escoger un detalle para el bebé a punto de nacer.

La escogencia de una prenda de vestir para bebé puede llegar a ser una tarea compleja para quienes no están muy familiarizados con el tema. Pero la desatención de esta valiosa amiga causó risas en redes sociales.

La joven española Luchi Fiol se volvió viral en TikTok luego de que le comprara al bebé de su amiga un traje del famoso personaje de Disney, “Stitch”. Pero nunca se percató que aquel adorable prenda estaba diseñada para un perro.

Cuando la futura madre recibió el regalo, notó algo extraño en la confección de la prenda, sobre todo por el espacio que había en la parte de las piernas y vientre. A lo que la confundida amiga le explicó que ese espacio era diseñado para “el pañal del pequeño”.

“Este momento no puede quedar en el olvido. Llevo desde el viernes riéndome sola por esto. Y sí, soy tonta”, escribió la misma Luchi Fiol en la publicación del divertido video.

En el video se puede observar las carcajadas de ambas amigas al percatarse por medio de la etiqueta, de que se trataba de una prenda para perros. La publicación ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones y cerca de 25 mil comentarios en TikTok.

“Me he enamorado de la risa de la chica que se da cuenta”; “Yo no tengo perros y desde que lo vi me di cuenta de que es para todo menos para bebé”; “El aire para el pañal, súper convencida jajaja”; “El papá de mi bebé le compro una camita y era para perro jaja”; “No paro de reírme”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Madre sentenciada a cadena perpetua

Una jueza del condado de Camden, Nueva Jersey, sentenció a cadena perpetua a una mujer acusada de haber asesinado a su propio hijo de tan solo 17 meses de nacido. El hecho que se presentó en el año 2018 tuvo su veredicto final en los últimos días.

Heather Reynolds fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su hijo de 17 meses, el 10 de mayo de 2018, según anunció la fiscal del condado de Camden, Grace C. MacAulay.

La jueza, Gwendolyn Blue también condenó a Reynolds a una pena de prisión simultánea de ocho años por poner en peligro el bienestar de un niño y una pena de prisión de cuatro años por posesión de una sustancia peligrosa controlada (metanfetamina).

Se logró establecer que el bebé tenía moretones al rededor de su boca y nariz, aunque la mujer argumentó en su momento que el pequeño pudo haber consumido alguna "sustancia venenosa". - Foto: Facebook: Heather Reynolds

El 10 de mayo del 2018 Heather Reynolds fue vista cuando salió corriendo de su casa con su hijo en brazos cuyo cuerpo no respondía. Mientras gritaba pidiendo ayuda, las autoridades hicieron presencia, pero no había nada de que hacer, el pequeño Axel fue declarado muerto.

Los hechos se presentaron en la casa de su familia ubicada en Sicklerville, Nueva Jersey, según expone el reporte oficial.

Además, se logró establecer que el bebé tenía moretones al rededor de su boca y nariz, aunque la mujer argumentó en su momento que el pequeño pudo haber consumido alguna “sustancia venenosa”.

Otros estudios indican que el menor se encontraba sin vida incluso desde antes de que su madre saliera de su casa a buscar ayuda.