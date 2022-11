Hazaña en el aire: hombre en Brasil camina por una cuerda entre dos globos estáticos

Un hombre de origen brasilero demostró una vez más que no le tiene miedo a las alturas y que su equilibrio le permite ponerse retos que muy pocos en el mundo se atreverían a asumir. En su última demostración dejó a los internautas sorprendidos con su habilidad.

Rafael Bridi es un famoso deportista del slackline, o también conocida como “cinta tensa”, esta disciplina le apuesta al desarrollo en su máxima expresión del equilibrio en las personas. En esta ocasión su demostración tendría a dos globos aerostáticos como protagonistas.

Bridi de origen brasilero ya había conseguido el distinguido récord Guinness por la caminata de slackline registrada a mayor altura. En ese momento Rafael cruzó entre dos globos aerostáticos a 6.336 pies de altura, esta impresionante caminata se llevó a cabo en Praia Grande en Santa Catarina, Brasil.

A pesar de haber cumplido su sueño de imponer una marca mundial, Rafael Bridi tuvo el deseo de brindarle un homenaje a su ciudad natal Florianópolis, realizando la misma presentación, pero esta vez sobre los cielos de su tierra.

El tensionante acto quedó registrado desde todos los ángulos, puesto que fue patrocinado por una prestigiosa marca de cámaras quien no dejó pasar un detalle sobre lo que hacía Rafael Bridi en las alturas.

En el video se puede observar como el deportista logra su objetivo caminando sobre los imponentes paisajes de su ciudad y con condiciones climáticas óptimas.

“La ubicación que elegimos brinda muy buenas condiciones para volar globos. Y tenemos a todos estos pilotos aquí haciendo vuelos únicos, sobrevolando cañones por encima de las nubes”, señaló Rafael Bridi a la opinión pública.

Además, el brasilero también posee el récord mundial por la caminata más larga en la cuerda floja sobre un volcán activo, según Guinness World Records.

El slackline es un deporte que cada vez toma más fuerza en el mundo, aunque no es sencillo afrontar el reto de esta disciplina en las alturas, el talento y la pasión siempre se imponen. Razón por la cual se llegan a lograr marcas increíbles como las de Bridi.

Casi pierde una pierna por exceso de ejercicio

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física es definida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía.

Sin embargo, excederse en hacer deporte también tiene sus consecuencias. Este fue el caso de Kaelyn Franco, una joven 23 años que desde muy pequeña estaba acostumbrada a hacer ejercicios, pero su vida cambió al realizar su primera clase de spinning.

Pese a que esta mujer estaba en excelentes condiciones, no fue un impedimento para que su cuerpo desarrollara rabdomiólisis, una condición que puede dejar secuelas permanentes e, incluso, atentar contra su propia vida.

A través de su cuenta de Instagram, Franco contó a sus seguidores la trágica situación que vivió desde el pasado 15 de septiembre de 2021, luego de finalizar la mencionada actividad física.

“Al ser alguien que ha practicado deportes toda mi vida, me pareció muy extraño que mis piernas se doblaran inmediatamente cuando me bajé de la bicicleta. Sentí que no podía moverme. Mis primos se reían de mí, pero sabían que algo estaba mal”, comenzó contando.

Kaelyn, apenas se bajó de la bicicleta a los 45 minutos de terminada la sesión de spinning, notó que sus debilitadas piernas no resistían estar de pie, lloraba del dolor, y decidió al día siguiente ir al Hospital Wellesley, ubicado en Newton, Massachusetts, en Washington Street.

“Tuve que hacerme una cirugía de emergencia para salvar mi pierna y mi vida. Mi rabdomiólisis se convirtió en síndrome compartimento agudo y los médicos tuvieron que entrar y quitar el músculo que se estaba rompiendo en mi torrente sanguíneo”, aseguró Franco.