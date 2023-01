Video | Una joven expuso la infidelidad de su novio con su mejor amiga en pleno bus

En los últimos días se ha vuelto viral en las redes sociales una pelea de una pareja a bordo de bus en México, debido a que la mujer expuso antes los pasajeros la infidelidad de su novio.

En el video compartido en TikTok por el usuario @sam_83_16 se puede apreciar cómo la mujer le reclama a su novio, ya que según ella, este mantiene conversaciones pasadas de tono con su mejor amiga, identificada como Regina.

“¿Quieres saber qué me hiciste? Te estuve revisando el teléfono y te encontré las conversaciones (con) Regina, mi mejor amiga, quien más (…) ¿Quieres que toda la gente se entere las porquerías que están diciendo? Las fotos de ella sin ropa, nada más”, indica la mujer.

La infidelidad se produjo con la mejor amiga de la joven. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Acto seguido, se puede escuchar en la discusión cómo la mujer comenzó a elevar la voz frente a todos los pasajeros en el bus y a seguir exponiendo la infidelidad de su pareja con su mejor amiga: “Al parecer tenía un novio y ya no”, agregó.

De acuerdo con la explicación del usuario, otra mujer tuvo que ingresar en la discusión, con el propósito de calmarla, indicándole que si lo quería no lo dejara.

“Señora, no sabe cómo me estoy sintiendo, no tienes los huevos de decirme las cosas”, dice la joven, a lo que la mujer responde: “eres una dama, no tienes que ponerte así”.

Tiempo después, el hombre reconoció su infidelidad y afirmó que por la actitud de ella fue que tomó esa decisión. No obstante, reconoció que él era culpable de todo. La discusión culminó cuando la joven decidió ignorarlo.

El clip ya superó los dos millones de visitas. Además, varios usuarios dejaron sus comentarios a favor y en contra de la joven. “Yo soy capaz de irme hasta la siguiente ciudad con tal de escuchar todo el chisme”; “Todos terminaron en la terminal de la combi por oír el chisme”, son algunos de los comentarios.

Insólito: en pelea en una playa, mujer mordió a otra y le quitó la punta de un dedo

En una playa de Tailandia, una mujer rusa le mordió el dedo a una mujer británica, en medio de una discusión, y le arrancó la parte superior de la falange.

La víctima es una mujer de 42 años, identificada por los medios como Angelina H y se encontraba de vacaciones en la isla Ko Phangan, reconocida por su belleza como una “playa de ensueño”.

¿Por qué se dio la discusión?

Las dos mujeres empezaron a discutir por un cojín que estaba disponible en la playa, coincidiendo ambas en la búsqueda del mismo elemento que estaba libre para sentarse.

dedo - Foto: Imagen compartida por el diario alemán Bild

“Era la 1:30 p. m. del sábado cuando nosotras y el perro de Angelina buscábamos un lugar en el club de playa Koh Raham para disfrutar de un coco fresco. Luego notamos un cojín vacío junto a una pareja joven”, recuerda Mónica Sozanska, la amiga de la mujer, que relató la situación al diario alemán Bild. “La situación se intensificó cuando la mujer reaccionó con desdén a la solicitud amistosa de Angelina y a Angelina solo se le permitió llevarse el cojín, después de que un mesero mediara entre las dos”.

Luego, añade Sozanska que la mujer rusa llegó a donde se instalaron: “La mujer, una rusa, irrumpió tras mi amiga como una furia, la regañó y la empujó. ¡Estábamos perplejas!” dice.

Después de esto, el perro de la mujer rusa atacó al perro de la mujer británica, ante lo cual dice su amiga “Angelina lo defendió”, y aunque la furiosa rusa se fue, regresó de nuevo en breves instantes, y mucho más enojada.

Sozanska describe lo que sucedió a continuación como algo muy extraño y lo califica de terrible: “Agarró la mano de Angelina y la mordió. Luego escupió la falange mordida y sonrió. La sangre simplemente salpicó. ¡Era como algo salido de una película de terror!”.

La amiga de la víctima, Monika Sozanska, quien es también una reconocida deportista de esgrima en Alemania, inmediatamente empezó a buscar el trozo de dedo escupido en la arena.

En ese momento, se dieron cuenta de que la turista rusa, identificada como Vavara G., de 32 años, intentó huir con su pareja, pero la Policía que se encontraba en el lugar corrió a atraparlos y lograron detenerlos.