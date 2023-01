Joven le pagaba hasta el arriendo a su novio, pero terminó víctima de infidelidad: “no mantengan a nadie”

Los desenlaces en los que el punto central es la infidelidad forman parte de las decenas de historias que a diario circulan por internet. En redes sociales y plataformas como TikTok, varios internautas cuentan en un storytime episodios de su vida que, pese a veces estar superados, les marcó y en los que otros pueden sentirse identificados.

La tiktoker mexicana Audrey Ochoa compartió allí el momento en que fue sugar mommy de su novio, con quien mensualmente gastaba hasta 12 millones de pesos para algunos gastos básicos, pero también era dinero que se destinaba en lujos. Sin embargo, con el paso del tiempo terminó recibiendo un acto de “agradecimiento” que no esperaba: la infidelidad.

Esta joven comenzó su relato al hacer mención al reciente éxito de Shakira y Bizarrap, cuyo contenido destaca el empoderamiento o independencia de las mujeres frente a los hombres. En el caso en cuestión, la ‘influencer’ aseguró que no “facturó”, sino que perdió una cantidad considerable de dinero durante el lapso que estuvo con una pareja en específico.

'Tiktoker' descubrió que estaba siendo blanco de infidelidad. - Foto: TikTok @audrey_8a

Según Ochoa, el noviazgo comenzó de forma natural y llegó a sentirse en deuda con él, porque al comienzo de su relación, había sido el hombre quien asumió algunos pagos. Con el paso del tiempo juntos, las cosas empezaron a cambiar y la balanza de gastos empezó a inclinarse solamente hacia ella, mientras que su novio “siempre” aseguraba que no tenía dinero, pero que algún día le devolvería “todos estos favores”.

Desde pagar el arriendo hasta un carro

“Le compré un carro con la mentira de que era para mí, que yo iba a aprender a manejar; yo no sé manejar y nunca aprendí (...). Yo pagaba el apartamento en el que vivíamos que era una renta no muy barata, la verdad, y yo pagaba todos los servicios: agua, luz, gas. Él no ponía ni un peso, aunque durmiera y se bañara ahí”, recordó la joven.

Su indignación creció y ahora afirma que le “estaban viendo la cara de estúpida” porque, incluso, asumió el costo de las clases de inglés que tomaba su pareja. El noviazgo se fue en declive, tras un día en el que Ochoa se cansó de la situación hasta que dio por terminado el vínculo. De acuerdo con su relato, ella estaba pagando el arriendo de la vivienda compartida y comprando otra residencia en una ciudad diferente.

Cuando la mexicana descubrió la infidelidad pidió el regreso de sus pertenencias (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Peter Cade

En un momento surgió la idea de colocar un negocio en el que Ochoa fuera la inversionista y él quien pusiera la mano de obra, pero los gastos y el derroche siguieron en aumento. Cuando la mujer le manifestó que no podía continuar gastando de esa manera sus ahorros, la supuesta respuesta del hombre fue que la mamá de esta le escondía la plata.

¿Cuánto se gastaba al mes?

“Al mes me gastaba como 52.000 pesos en solo estar con él (más de 12 millones de pesos colombianos), más como los 200.000 pesos que perdí por ponerle su chistecito; y adivinen qué: el negocio no funcionó, no daba nada de dinero (...)”, dijo.

Según la 'influencer', su pareja no le ayudaba con los gastos básicos, - Foto: Getty Images / Viktorcvetkovic

“Llegó un día en el que me enfadé y le dije: ‘¿Sabes qué? Yo ya no quiero’, me voy a mi casa. Me hizo su drama y al final me cuernearon. Moraleja: no mantengan a nadie, nunca”, subrayó la mujer que en su perfil acumula nueve millones de seguidores.

En un video posterior, Ochoa contó que cuando se enteró de la infidelidad exigió la devolución de sus propiedades y, con respecto al negocio, el ahora exnovio tuvo que pagar la sanción que regía en un contrato (en caso de cancelación). En cuanto al resto del dinero invertido en ese establecimiento, la joven dijo que no había recuperado nada.