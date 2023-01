Mesera revela estrategia para ganar hasta dos millones de pesos diarios en propinas

Las propinas son parte de la motivación para quienes trabajan como meseros, independientemente del establecimiento a laborar, y cuyo monto está sujeto a múltiples factores como la concurrencia de clientes, si es temporada alta o baja, y la cantidad de empleados. No para pocos resulta en una ayuda útil que se suma a los ingresos de base.

En redes sociales una joven de 22 años se viralizó luego de que compartiera una estrategia para, según ella, ganar hasta 400 dólares al día (casi 1.900.000 pesos colombianos) solamente en propinas. El ‘método’ lo vio en TikTok y, desde que decidió aplicarlo, empezó a notar un incremento en lo que devengaba como camarera.

La joven, de 22 años, trabaja como mesera en Utah, EE.UU. - Foto: TikTok @katelyn_boss19

La mujer estadounidense, quien responde al nombre de Katelyn Boss, confesó sentirse abrumada en su empleo actual en un bar de Salt Lake City en el estado de Utah. En conversación con Business Insider, Boss aseguró que el salario base para quienes ganan propinas gira alrededor de los 2.13 dólares por hora (9.800 pesos en Colombia), valor que le era ‘frustrante’.

La tendencia en TikTok

En medio de su decaimiento, acudió a TikTok para indagar por alternativas que estuviesen haciendo colegas para aumentar el dinero que ganaban. En ese momento encontró que estaba en tendencia la etiqueta #pigtailtheory o teoría de la coleta, que no es otra cosa más que peinar su cabello con moñas, práctica que a otras mujeres les hacía ver reflejadas más propinas.

Según Business Insider, la norteamericana optó por empezar a aplicar esa estrategia a pesar de que, inicialmente, no consideró que la alternativa pudiera dar resultados. No obstante, al cierre del primer turno como camarera, desde que decidió intentarlo, obtuvo 100 dólares en una propina.

Según Business Insider, en Utah el salario base para quienes devengan propinas es de 2, 13 dólares por hora. - Foto: TikTok @katelyn_boss19

Para Boss es “inquietante” el hecho de que, principalmente los hombres, presten atención a ese tipo de peinados a la hora de dejar dinero voluntario por la atención en el bar. Sin embargo, aseguró que cuando notaba una situación de incomodidad buscaba alejarse y atender a las novias o esposas de estos para que no hubiese malas interpretaciones.

“No estoy tratando de robarte a tu pareja, solo estoy tratando de ganar algo de dinero. Podría tener inseguridades y esas cosas”, dijo.

Añadió que hubo parejas en las que está “el chico que deja un 30 % y luego la chica lo garabatea y hace como un 10 %, lo entiendo totalmente (...). Es lo que es, así que nunca volveré a tener el pelo suelto”, dijo en redes sociales.

Empleada doméstica viaja por el mundo

Una argentina pasó del anonimato al reconocimiento, después de que su ‘truco’ para viajar tanto a nivel nacional como en otros lugares dejara de ser un sueño y pasara a ser toda una realidad. La mujer, de nombre Yanina Alfaro, trabaja como empleada doméstica y ha compartido varios de los sitios que conoce junto a su familia y en los que ve reflejado el fruto de su esfuerzo.

Empleada doméstica de Argentina comparte sus viajes en ese país y otras partes. - Foto: TikTok @yanivalfaro

La materialización de sus sueños no ha sido sencilla, pues asegura que el tiempo de trabajo se extiende a veces entre 10 o 12 horas y, en algunas ocasiones, cuando termina de limpiar una vivienda puede dirigirse a otra para su segunda labor como niñera.

“A mí me gusta disfrutar la vida. ¿A quién no? Uno no sabe hasta cuando va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero me tengo que levantar a las seis de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me levanto temprano y después me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”, dijo Alfaro, de acuerdo con lo recopilado por Infobae.

Para poder descansar suele preparar sus viajes con nueve meses o un año de antelación y diferir en cuotas los destinos, pero directamente en las aerolíneas (no en paquetes de agencias). Para la estadía también la saca a cuotas y busca ajustar sus días con los feriados.