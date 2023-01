Video | Meseros arrebatan la vida de un comensal a golpes por no pagar el 50 % de propina

Un caso de intolerancia llamó la atención de la ciudadanía mexicana, tras darse a conocer que a comienzos de esta semana se difundió un fragmento de video en redes sociales, donde, al parecer, se registraron las pruebas de asesinato de un hombre por parte de empleados de un popular restaurante local llamado ‘La Polar’.

De acuerdo con el informe de las autoridades de la Ciudad de México, el establecimiento fue clausurado, luego de que, presuntamente, unos meseros le propinaron una paliza mortal al cliente, debido a que el hombre se negó a pagar una propina del 50 %.

El video, que hizo parte de una transmisión en vivo, fue compartido por la acompañante de la víctima, quien pidió ayuda para que no se efectuara el incomprensible acto hacia el comensal, identificado como Antonio Monroy Jiménez, de 59 años.

Este lunes, 9 de enero, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, comunicó que se tomaron cartas sobre el asunto: “Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir las puertas”, aseguró la mandataria.

El restaurante mexicano fue clausurado. Captura Twitter. - Foto: Twitter: @SandraCuevas_

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se hizo la captura de un sujeto de 45 años, acusado, al parecer, de haber participado en el crimen.

Teniendo en cuenta los suministros de los encargados de velar por la seguridad mexicana, la acompañante del fallecido, identificada como Adriana Amaranto, se encontraba junto a Monroy tomando algunas bebidas en el establecimiento de comidas.

En medio de insultos y malos tratos por parte de los trabajadores de ‘La Polar’, la mujer denunció que le propinaron golpes al hombre hasta que lo dejaron sin ningún signo de vida. El caso de intolerancia se viralizó por todos los escenarios de interacción social, en la transmisión, se escucha decir a la mexicana decir que “le están pegando” a Monroy, mientras uno de los colaboradores del restaurante no atendió a su llamado.

#VIRAL



Así 👇🏼👇🏼👇🏼 clamó AYUDA ADRIANA, acompañante de Antonio Monrroy Jimenez, el comensal ASESINADO en la cantina LA POLAR



🚨 CUIDADO 🚨



IMÁGENES y SONIDOS pueden ser PERTURBADORES para algunas personas.@SSC_CDMX@FiscaliaCDMX@LaPolar_Cantina pic.twitter.com/XeHSNRblzB — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) January 9, 2023

Luego de esto, la mujer detalló que, al parecer, “dejaron morir” a su compañero en dicho restaurante. A este escenario llegaron los servicios de emergencia, quienes aseguraron que la víctima sufrió un paro cardiorespiratorio.

Los administradores de ‘La Polar’ compartieron en redes su preocupación ante el fatal hecho, y se comprometieron a colaborar con las autoridades.

Los encargados del establecimiento mexicano se comprometieron a "colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos". Foto: Twitter. - Foto: Twitter: @LaPolar_Cantina

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también apareció en redes sociales y dijo a las afueras de ‘La Polar’: “Desafortunadamente ocurrieron hechos lamentables. Quiero decirles que estoy en contacto con la familia de la víctima”.

“Sin embargo, es necesario enviar un mensaje a todos los ‘restauranteros’ y empresarios: Nuestra obligación es cuidar a la gente y es claro que no lo están haciendo, me voy a encargar de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar, que abrió por muchos años y era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente (...) lugar que le cause daño a la ciudadanía, le va a ocurrir lo mismo. Aquí se le trata bien a la gente, esta es la casa de la gente de Cuauhtémoc y es la casa de todos. Hay que cuidarlos”, relató Cuevas.

Estoy en contacto con los familiares de la persona que perdió la vida en el restaurante “La Polar”.



Un mensaje a empresarios y restauranteros: El Gobierno de #Cuauhtémoc no tolerará acciones atroces; me encargaré jurídicamente que este establecimiento jamás reanude operaciones. pic.twitter.com/ifwWfhQx2u — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 9, 2023

En vista de las álgidas declaraciones de la alcaldesa Sandra Cuevas, un usuario comentó: “Cuidado con esos extremos jurídicos, alcaldesa”. De inmediato, la mandataria le contestó: “Preferible a ver más injusticias y muertos”.

Asimismo, otros internautas escribieron: “Preferible hacer justicia como se debe. Que paguen los que tengan que pagar y que sigan con su trabajo las personas que nada tienen que ver”; “Muy bien, Alcaldesa. A grandes males, grandes remedios”; “Siempre he estado de acuerdo con usted, en este caso no. Los que deben pagar son las personas que le causaron la muerte al señor”, se lee en Twitter.