No se rinde: este es el ‘tajante’ anuncio de Putin para ganar la guerra en Ucrania

El 24 de febrero se cumplió el primer aniversario desde que Rusia invadió Ucrania. Desde entonces no solo Europa del Este ha permanecido sumida en tensiones, también ha sido un conflicto que ha permeado de alguna u otra forma a nivel global, mientras la mediación internacional intenta encontrar salidas diplomáticas.

Este sábado 17 de junio el presidente ruso, Vladimir Putin, recibió a una delegación africana que previamente se había reunido con el ucraniano, Volodímir Zelenski, con el mismo fin: hallar puntos en común. “Creemos firmemente que esta guerra debe solucionarse (...) mediante negociaciones y medios diplomáticos”, dijo el jefe de Estado sudafricano, Cyril Ramaphosa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, a la izquierda, habla con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a la derecha, durante una sesión plenaria en la cumbre Rusia-África en el centro turístico de Sochi, en el Mar Negro, Rusia, el 24 de octubre de 2019. (Sergei Chirikov/Pool Photo via AP, File) - Foto: AP

Ese grupo, conformado por varios países, “vino con un mensaje claro: nos gustaría que esta guerra termine (...). La guerra no puede durar eternamente, todas las guerras tienen que solucionarse y terminar en algún momento”, enfatizó. Por su parte, el jefe del Kremlin afirmó tener intenciones de conversar con quienes “deseen la paz”.

¿Nueva estrategia de Putin?

Este domingo 18 de junio el mandatario ruso dejó entrever su intención de establecer un grupo de trabajo para evaluar nuevas ideas, en el marco de la guerra en su vecino país y fortalecer lo que siempre ha denominado como “operación militar especial”. “Ya conoces la máxima de ‘si quieres arruinar el negocio, crea un grupo de trabajo’, pero has tenido una buena idea”, dijo, según reseñó el programa ‘Moscú. Kremlin. Putin’ de la televisión pública Rusia 1.

“Tenemos que pensar, crear algún tipo de grupo administrativo que consulte constantemente con los comandantes” señaló el mandatario. “Existen problemas. Tiene que haber unidad de mando en el Ejército, como comprenderán”, reconoció.

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión con una delegación de líderes africanos para discutir su propuesta de abrir conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en San Petersburgo, Rusia - Foto: via REUTERS

Por su parte, la agencia de noticias Interfax señaló que para Putin era ‘vital’ “recolectar información y seleccionarla conforme los medios técnico-militares más actuales”.

Respecto a la mediación africana para terminar las hostilidades con Kiev, Vladimir Putin resaltó la postura “equilibrada” de esa delegación y subrayó la intención de dicho grupo “a favor del mantenimiento de la estabilidad”. Por otro lado, Moscú desestimó en los últimos días la contraofensiva de sus adversarios al afirmar que no tenía “ninguna posibilidad”.

Zelenski rechazó propuesta africana

El viernes 16 de junio el presidente ucraniano rechazó la oferta africana para poner fin a la guerra al argumentar que “autorizar cualquier tipo de negociación con Rusia, cuando el ocupante está en nuestra tierra, equivaldría a congelar la guerra, congelar el dolor y el sufrimiento”.

Para él, no hay dudas de que Moscú “intenta nuevamente utilizar su vieja táctica del engaño. Pero no conseguirá engañar más al mundo (...). No le daremos una segunda oportunidad”, aseveró.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no ve "con buenos ojos" la colaboración de los gobiernos africanos (Ukrainian Presidential Press Office via AP) - Foto: AP

El continente africano ha sentido directamente las consecuencias del conflicto al tener incidencia de forma ‘negativa’ en el suministro de fertilizantes y granos, por ello la insistencia de mandatarios como Ramaphosa para que haya “una desescalada de ambas partes”.

No mucho tiempo después de que la misión llegara a Ucrania se registraron ataques en la capital. El Ejército aseguró haber derribado doce proyectiles, incluyendo seis Kinzhal supersónicos, cerca de Kiev y para el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. “son un mensaje a África: Rusia quiere más guerra, no la paz”.

Aunque recientemente Moscú reconoció que la contraofensiva de sus rivales había empezado, reiteró que no habían logrado mayores avances. “Usaron sus supuestas respuestas estratégicas para romper las defensas, consolidar las suyas y avanzar. No alcanzaron ninguno de estos objetivos”, dijo Vladimir Putin.

Sus palabras llegaron cuando también se confirmó el primer despliegue de armamento nuclear táctico a Bielorrusia y el cual se espera que culmine antes de que acabe el año.

*Con información de Europa Press y AFP.