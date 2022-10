“No soy un corrupto”: Pedro Castillo envía un fuerte mensaje a sus detractores y los medios de comunicación

Sobre la noche de este 19 de octubre, el presidente de Perú, Pedro Castillo, extendió un mensaje a la nación para hablar sobre las acusaciones en su contra, justamente tras la denuncia de la Fiscalía que ya logró hasta una petición del mismo mandatario ante la OEA para activar la carta de Democrática Interamericana. Además del papel que han tenido los medios de comunicación en su imagen como mandatario.

El mensaje de Castillo, que se da también en el marco de su cumpleaños número 53, también indicó la necesidad de intervención de las organizaciones de derechos humanos, puesto que se estaría ejecutando una “cacería” hacia los políticos del gabinete del mandatario; incluso, se refirió a “tortura psicológica”, como una de las prácticas en contra de estos detenidos.

“Procesan a funcionarios... los presionan para arrancarles falsas declaraciones... en delitos que nunca cometió... están instrumentalizando nuevas formas de torturas psicológicas con las detenciones preliminares y prisiones preventivas”, sentenció Castillo.

En su intervención, el presidente de Perú indicó que había un complot para hacer un golpe de Estado, por lo que debía pedir ayuda a las organizaciones internacionales, haciendo referencia a su reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, justamente este jueves 20 de octubre,

“Debo denunciar ante el país y la comunidad internacional (...) una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú... es ilegal, sin fundamentos y carece de toda corroboración... Llamamos a las organizaciones defensores de derechos humanos para que defiendan la democracia (…) A los medios golpistas no les importa nada.”, indicó Castillo, mientras argumentaba que las acusaciones en su contra eran falsas.

Respecto a las declaraciones en contra de los medios de comunicación, Pedro Castillo aprovechó para indicar que se estaba prestando para hacer un periodismo desequilibrado y en su contra. Para el mandatario, algunos de los medios estarían “convirtiendo las calumnias” en “hechos consumados”, haciendo referencia a las acusaciones que recibe Castillo y que estarían en tela de juicio por las autoridades peruanas, pero que según él, los medios usan un lenguaje especial para incriminarlo.

“Desde la Fiscalía, y con ciertas empresas de comunicación y prensa, así como con algunos periodistas y comunicadores convertidos en verdaderos agentes políticos en pantalla, con libretos que los hacen verdaderos agentes políticos, quieren renunciar a su deber y labor de informar con imparcialidad”, afirmó el mandatario en su discurso.

Y agregó: “Afirmaciones con sentencias para colocarme como un jefe de una presunta organización criminal. Respetamos y respetaremos la libertad de prensa como uno de los valores esenciales de la libertad humana, pero también tenemos la certeza de que la libertad de prensa no es mentir, ni difamar”, puntualizó Castillo, insistiendo en los medios diariamente estarían tildándolo como un “presunto criminal más”.

Según afirmó el presidente peruano, el encasillarlo como un “criminal” y “corrupto” sería una estrategia para deslegitimar su gobierno, así como justificar un golpe de Estado, pero que tenía la voluntad de mantenerse en frente de la presidencia hasta que se acabe su periodo de gobierno y entregarlo al próximo líder elegido democráticamente por el pueblo.

“Pero les digo que voy a terminar el período que el pueblo me otorgó, y voy a entregar el poder al siguiente presidente de Perú el 28 de julio de 2026, no antes. No soy un corrupto, y lo repito hasta el final de mis días. Todo lo contrario, mi compromiso es el mismo de antes y siempre, luchar contra esta lacra que le ha hecho tanto daño al país”, sentenció Castillo.