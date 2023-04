¿Nuevos mejores amigos? China feliz con las palabras del presidente Emmanuel Macron al gobierno de Estados Unidos

Francia, aunque es un país aliado del gobierno de Joe Biden, no le sigue los pasos en el tema de Taiwán.

Estados Unidos tiene sus relaciones con China muy frágiles debido a la postura que tiene cada uno sobre la soberanía de Taiwán. Mientras el gigante asiático reclama que la isla es parte de su territorio, Biden defiende la autonomía de la misma.

Esta situación ha traído diferencias, al punto que China ha realizado ejercicios con sus fuerzas armadas cerca de Taiwán y este último está comprando armamento militar a Estados Unidos.

En medio de esta problemática, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sorprendió con una declaración al sugerir, tras una visita de Estado a China, marcar distancias con la política estadounidense en lo referente a las relaciones con el país asiático, abogando en un contexto de crecientes tensiones políticas por cuestiones como las relaciones con Taiwán.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (D) recibe honores militares en su visita a China - Foto: Getty Images / Pool

El Gobierno de China alabó que el mandatario francés abogue por la “autonomía estratégica” de la Unión Europea y afirmó que “no es ninguna sorpresa” que Macron haya recibido críticas por ello, “especialmente desde Estados Unidos”.

Para el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, de las palabras de Macron cabe interpretarse que no es partidario de “la confrontación de bloques”. “Desde nuestro punto de vista, algunos países son reacios a ver cómo otros son independientes y a menudo buscan presionar”, advirtió.

“La verdad es que la autonomía estratégica implicará más respeto y amigos, mientras que la coacción y la presión sólo provocará más resistencia y oposición”, agregó Wang en rueda de prensa, según informa el propio Ministerio.

Wang Wenbin, portavoz de la diplomacia china. - Foto: VCG via Getty Images

Pekín considera que la reciente visita de Macron, recibido por su homólogo chino, Xi Jinping, fue todo “un éxito”. El portavoz explicó que el viaje permitió a las dos partes alcanzar “importantes” consensos e “inyectó un nuevo impulso” para la colaboración de China con Francia y con el conjunto de la UE.

Más palabras de Macron hacia Estados Unidos; hasta Trump le respondió

Pero el presidente francés no solo sentó esta polémica postura en territorio chino. En su visita a la capital de Países Bajos, Amsterdam, el mandatario corroboró lo afirmado hace tan solo unos días al gobierno de Xi Jinping.

“Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado [...] no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos”, dijo Macron en una rueda de prensa en el país europeo.

El presidente de Francia estuvo con el actor chino Huang Bo, en su visita al gigante asiático. - Foto: REUTERS

El mandatario agregó que Francia está “por el statuo quo” y apoya una “solución pacífica” en ese conflicto político entre Estados Unidos y China, dos de las grandes potencias mundiales.

Sus palabras, por obvias razones, no cayeron bien entre los políticos estadounidenses, uno de ellos el expresidente Donald Trump.

El millonario acusó a Macron de “lamerle el cu...” al presidente chino Xi Jinping, en una entrevista difundida el pasado martes 11 de abril.

Donald Trump, fue certero en declaraciones contra el presidente Emmanuel Macron - Foto: Agencia AFP

Macron salió al paso de esa declaración y lamentó que Trump contribuya a una “escalada” con frases semejantes. “Cuando él era presidente, yo no comentaba sus declaraciones, y no voy a hacerlo ahora que ya no es presidente”, dijo el dirigente francés.

Con información de Europa Press y AFP