Orden de captura internacional limita viajes de Vladimir Putin al exterior

Este año, las visitas de Estado de Putin se limitaron a China, Kazajistán, Kirguistán y Bielorrusia. Estos cuatro países no forman parte de los 123 Estados contratantes de la Corte Penal Internacional.

Cooperación rusa con los países del golfo

Tampoco los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, países que Putin actualmente visita, son miembros de la CPI. Esta es la primera vez, desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, que Putin se reúne con jefes de Estado que no forman parte de su círculo de aliados más estrechos.

Las debilidades de la CPI

No obstante, el ejemplo del presidente ruso no solo muestra la fuerza, sino también la debilidad de la CPI. Y es que las investigaciones y la orden de captura no se basan en la invasión de Ucrania, sino en la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos, que están siendo reeducados en Rusia.