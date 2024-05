Padre de Daniel Sancho denuncia extorsión por parte de un testigo falso: hicieron pública la conversación que tuvo con el actor

En medio del polémico juicio a Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, el caso sigue dando giros inesperados de cara a una de las sentencias más esperadas en los últimos años.

En los últimos días, el medio español Antena 3 reveló una denuncia interpuesta por el padre de Daniel, Rodolfo Sancho, quien asegura que un testigo que tenía que presentar su declaración en el juicio contra su hijo, lo está extorsionando.

Rodolfo, junto a su equipo de defensa, aseguró que su idea era presentar a ese hombre como testigo en el juicio que se lleva a cabo en Tailandia y que el hombre de origen venezolano les habría contactado de manera voluntaria para contarles que denunció a Edwin Arrieta en el 2021 por abusar de él.

Las declaraciones de los abogados de Rodolfo hicieron pública la denuncia en el diario español El Mundo. Según el medio, el hombre presentó toda la documentación sobre la denuncia y el equipo legal de Rodolfo Sancho y su hijo, habrían decidido pagarle el viaje a Tailandia a través de transferencias para que acudiera como testigo al juicio, sin embargo, el hombre no apareció de nuevo.

El actor español Rodolfo Sancho (C) llega al tribunal para asistir al juicio de su hijo Daniel Sancho Bronchalo, acusado de matar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Pha Ngan en agosto de 2023, en el Tribunal Provincial de Koh Samui el 9 de abril de 2024. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP) | Foto: AFP

“Jamás he buscado un testigo falso. Jamás”, dijo Rodolfo Sancho en el diario español y agregó: Me han pedido dinero muchas personas. Yo nunca he ofrecido dinero. Mis representantes legales hicieron las transferencias porque era un testigo para la causa”.

Según el periodista Álvaro López, del programa Vamos a ver, “Es una presunta estafa de un ciudadano de Venezuela que ofrece a Rodolfo Sancho y a su equipo legal una denuncia que él mismo interpone, donde esgrime que Edwin Arrieta le amenaza de muerte”.

El periodista mostró los presuntos chats entre el actor y el supuesto testigo que finalmente no acudió a declarar en el polémico juicio.

“Buenas noches. Le escribo con pena y necesidad. Tengo que operar a mi papá en la UCI, lo van a operar urgente y la operación es muy costosa. Rodolfo, si tú puedes ayudarnos...”, dijo el testigo falso, quien se hace llamar Nilson.

Según el medio español, Sancho respondió a la presunta estafa de inmediato: “Hola, Nilson. Siento mucho lo de tu padre, de verdad. Puedes usar sin problema parte del dinero que tenías que devolver a Carmen y Ramón. Ojalá se recupere pronto”.

Según trascendió, Rodolfo Sancho le aconsejó a su hijo permanecer "lo más tranquilo que pueda". | Foto: Getty Images / Pablo Cuadra / Colaborador (izquierda); AP/Somkeat Ruksaman (derecha)

“La operación son 9.500 dólares. El costo en la UCI son 920 dólares por día. El dinero, sea prestado, donado, regalado... lo que puedas ayudarnos, os lo agradeceré eternamente”, continuó diciendo el presunto testigo sin ser la única cantidad de dinero que pedía.

“Le escribo con el deseo de que pueda ayudarme a comprar un ‘apartamentico’ a muy buen precio. Son 9.000 dólares. Si me puede ayudar le estaré agradecido eternamente”, agregó el presunto estafador y después confiesa su situación económica real, “Siento mucho lo que estáis pasando, Nilson. Yo me tengo que mantener un poco al margen de hablar con posibles testigos. Y no te voy a engañar, estoy en apuro económico”, según los chats revelados por Vamos a ver.

Al parecer esta práctica no es nueva, el actor dijo que mucha gente se había puesto en contacto con ellos, pero que, “todo lo que no era fiable, quedó fuera”. Rodolfo recordó que la única persona que logró convencerlos de lo que había ocurrido había sido el hombre que no volvió a aparecer y de quien pensaban iban a obtener una versión que reforzaría el juicio.

“Quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comprar a nadie. Ni a testigos, ni al juez, ni al fiscal. Quienes sugieren esto mienten y ensucian mi imagen”, dijo Rodolfo al diario El Mundo, mientras reconocía que sus abogados tuvieron acceso al documento de la denuncia que el posible testigo había puesto contra Edwin Arrieta por abusos sexuales, según Antena 3.

Daniel Sancho es arrestado por las autoridades de Tailandia | Foto: Dailynews via REUTERS