Increíble: la habitación del caso Daniel Sancho, en la que asesinó a Edwin Arrieta en Tailandia, es solicitada por viajeros

En una larga declaración, Sancho narró lo que pasó el 3 de agosto del año pasado y en la que ha defendido que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente: “No aceptaba que rompiera nuestra relación y me acosaba. No fue premeditado, fue una pelea”, dijo, manteniendo la versión de que el colombiano intentó abusar sexualmente de él y, tras un forcejeo, cayó contra el lavamanos golpeándose la cabeza y falleciendo a causa del golpe.

La Fiscalía presentó las pruebas que comprometen a Sancho como los videos en los que recorrió varias calles, la compra de cuchillos y un video de la reconstrucción de los hechos, en el que explicó cómo desmembró el cuerpo del colombiano y los métodos que utilizó para no dejar evidencias en su contra.

“Esto estaba lleno de mucha sangre. En poco tiempo todo estaba lleno de sangre. Yo no me quedé aquí. Creo que le volví a golpear, una y otra vez. Abrí la ducha y encendí el agua para que se llevara toda la sangre porque había mucho. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase”, indicó Sancho a los oficiales.