Termina el juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, ¿cuándo se conocerá la decisión del juez?

Al igual que en la primera sesión del juicio el 9 de abril, el cocinero, de 29 años, se ha declarado inocente de dos de los tres delitos de los que le acusa la Fiscalía: el asesinato premeditado de Edwin Arrieta y la destrucción de documentación ajena -ya que el pasaporte y demás documentos del cirujano colombiano no han aparecido-, aceptando tan solo su culpabilidad en el desmembramiento y ocultación del cuerpo.

Una larga declaración que Daniel ha hecho mezclando partes en inglés y en español -con ayuda de intérpretes- y en la que ha defendido que la muerte de Edwin Arrieta fue un accidente: “No aceptaba que rompiera nuestra relación y me acosaba. No fue premeditado, fue una pelea” dijo, manteniendo la versión de que el colombiano intentó abusar sexualmente de él y, tras un forcejeo, cayó contra el lavabo golpeándose la cabeza y falleciendo a causa del golpe.