“Parece mercado”, la reacción de un italiano al llegar a famosa playa en Latinoamérica

Una mujer latina se llevó una sorpresa cuando intentaba sorprender a su novio italiano invitándolo a conocer una de las playas más famosas de su país, sin embargo, la reacción del europeo no solo dejó sin aliento a su pareja, sino que también se hizo viral en redes sociales.

Saasha Euscatigue es una reconocida generadora de contenido, por medio de su cuenta de TikTok grabó la reacción de su novio extranjero cuando llegaron el fin de semana pasado a disfrutar de un día de sol en las playas de Ancón en Perú.

“Mi novio conociendo las playas de Ancón”, escribió la enamorada en la publicación.

El hombre se encontraba con una toalla cubriendo su cintura, listo para llegar a disfrutar un día relajante en el mar, pero al parecer se sorprendió con lo que encontró. - Foto: @sashaeuscatigue

El hombre se encontraba con una toalla cubriendo su cintura, listo para llegar a disfrutar un día relajante en el mar, pero al parecer se sorprendió con lo que encontró.

“Parece mercado”, fueron las palabras del italiano a Saasha, quien intentaba sorprender a su pareja sobre las bellezas naturales de Latinoamérica. La razón que llevó al hombre a dar una opinión tan dura tiene que ver con la multitud que se encontraba en el lugar.

En el video se pueden observar más personas, parasoles y toallas que arena, esto sin duda llamó la atención del ciudadano italiano quien no dudó en entregar la dura opinión. Ante la inesperada reacción, en el video se escuchan algunas risas incómodas de Saasha quien de inmediato corta la grabación.

En el video se pueden observar más personas, parasoles y toallas que arena, esto sin duda llamó la atención del ciudadano italiano quien no dudó en entregar la dura opinión. - Foto: TikTok: @sashaeuscatigue

Mientras que algunos tomaron el hecho como un chiste, otros, por el contrario, calificaron al extranjero de petulante, por lo que aconsejaron a Saasha que revisara con detenimiento a la persona que tenía a su lado.

“jajajaa literal parece mercado mayorista 🤣🤣🤣🤣”; “El con toalla para no opacar a los vecinos 😂😂”; “Chica ahí no es mana... jajajjaja”;A la próxima llévalo a agua dulce y ahí verá un mercado mayorista 🤣🙊”; “Como si en Italia en algunas playas no fueran así 😂😂”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Turista sufrió una golpiza por subir a una pirámide en México

México es uno de los países más apetecidos para visitar por los turistas, tanto por su comida, como por su gente, por ser colorido y alegre, así como por los paisajes que ofrece, desde pirámides milenarias hasta playas paradisiacas.

Recientemente, un ciudadano polaco fue blanco de ataques por parte de las personas que se encontraban presente, luego de que este hombre se atreviera a subir por la pirámide Kulukkán, que es conocida como El Castillo, ubicada en la zona de Chichén Itzá, Yucatán.

Un hombre le pegó al turista con un palo en la cabeza. - Foto: Twitter:@JLM_Noticias

Pues bien, ya es la segunda vez en tres meses que sucede una situación similar, pues subir por las escaleras de este tipo de estructuras arqueológicas está prohibido y es castigado por las autoridades locales, además del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sin embargo, lo singular de esta situación fue la reacción violenta que tuvo una persona que estaba presente en el momento en el que el extranjero se atrevió a violar las reglas.

El hecho quedó grabado en un video, difundido en redes sociales y comentado por cientos de personas. En él se logra ver al hombre llegado a la base de la pirámide escoltado por dos personas; sin embargo, abajo lo estaba esperando un grupo de turistas, entre los cuales estaba un hombre sin camiseta que tenía un palo de escoba en sus manos, y fue en un momento de descuido que este último comenzó a pegarle al turista.

A través de las redes sociales se indicó que el hombre tuvo que pagar una multa cercana a 1.226.000 pesos colombianos. “¡Lo vuelven a hacer! Turista polaco sube a la pirámide de Kukulkán, en Chichén Itzá. Autoridades señalan que tuvo que pagar una multa de 5.000 pesos”, indicó un usuario.