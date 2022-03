Pentágono advierte aumento de operación militar naval y aérea de Rusia

De acuerdo con un informe divulgado este lunes por funcionarios estadounidenses, expertos en seguridad adscritos al Pentágono, la inteligencia de Estados Unidos, han evidenciado que Rusia ha comenzado a intensificar su operación militar naval y aérea en inmediaciones del territorio ucraniano.

Según ellos, estos movimientos estarían relacionados con la ofensiva que anunció el presidente ruso, Vladimir Putin, ante la resistencia ucraniana que ha impedido que el avance de las tropas del Kremlin se desarrollara según lo que habían previsto.

En declaraciones recogidas por medios internacionales, un funcionario del Pentágono, que pidió que su identidad fuera conservada en el anonimato, advirtió que “durante las últimas 24 a 48 horas, hemos visto un aumento en la actividad aérea de ambas partes”.

Aseveración que complementó diciendo que “los rusos han realizado más de 300 salidas en las últimas 24 horas y los ucranianos también han acelerado el ritmo de las suyas”, advirtiendo que el desbalance en las capacidades armamentísticas y de aviación son significativas.

No obstante, en las explicaciones recogidas por AFP, el experto en seguridad también advierte algunas intrigas frente al movimiento reportado, al señalar que el aumento de las operaciones no se ha representado en un incremento de los combates aéreos, apuntando a su vez que los ataques aire - tierra que ha venido desarrollando la aviación rusa, no necesariamente han representado sobrevuelos al espacio aéreo ucraniano, sino que, por el contrario, estos se han desarrollado desde espacio aéreo ruso y bielorruso.

Sobre la defensa que vienen adelantando los militares rusos contra el sobrevuelo de aviones rusos, el Pentágono explicó que, esta se desarrolla con habilidad, lo que hace que los aviones rusos no se aventuren a sobrevolar por mucho tiempo el espacio aéreo de Ucrania.

Sobre el aumento de la actividad naval, los expertos del Pentágono señalan que esta se registra en aguas del mar Negro, donde, según la inteligencia estadounidense, se ubicaría cerca de una docena de buques de guerra rusos, flota que está complementada por otros vehículos acuáticos.

Pese a lo anterior, los funcionarios estadounidenses admiten que no se aventuran a prever que dicho aumento de la presencia naval rusa se deba a pretensiones de desarrollar un posible “asalto anfibio” a Odesa.

El uso de misiles hipersónicos

Frente al reconocimiento del Gobierno de Moscú sobre el uso de misiles hipersónicos para atacar blancos en Ucrania, los expertos del Pentágono encuentran dos posibles razones para el despliegue de ese tipo de armamento, admitiendo que no es normal que se empleen armas de ese poder para impactar “blancos tan próximos”.

En el primero de los escenarios, los expertos afirman que podría tratarse de un mensaje a Occidente, intentando optar por herramientas disuasorias para tener eventuales ventajas en una mesa de negociación.

No obstante, otro de los panoramas planteados para el uso de esas armas, tendría que ver con la escasez de armas y misiles, lo que les obligó a recurrir a este otro tipo de armamento.

Para los expertos, lo que se evidencia en el terreno también puede ser tomado como “un intento desesperado por parte de los rusos de recuperar el impulso”, advirtiendo que pese a lo corrido de la invasión, las tropas rusas aún no han podido penetrar la resistencia ucraniana que impide la toma de Kiev.

*Con información de AFP.

