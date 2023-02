‘Pepe’ Mujica critica fuertemente a Daniel Ortega: “Hace rato que se le fue la mano”

El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica dijo este jueves 16 de febrero en Montevideo que al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “hace rato que se le fue la mano”, en referencia a la ola de represión de opositores en su país, lo cual ha hecho que el mandatario centroamericano sea fuertemente criticado internacionalmente por diferentes líderes de la región.

“¿La mano? Hace rato que se le fue”, afirmó ‘Pepe’ Mujica, en referencia al presidente Daniel Ortega, en respuesta a una pregunta de la prensa sobre la difícil situación en Nicaragua durante los últimos.

'Pepe' Mujica es considerado por muchos uno de los mejores presidentes del último siglo en Latinoamérica. (Photo by Carlos Lebrato/Anadolu Agency via Getty Images) - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El Gobierno nicaragüense detuvo a centenares de opositores en el clima de represión que siguió a la crisis política y social en 2018 de protestas callejeras contra Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

El miércoles 15 de febrero, Nicaragua declaró “traidores a la patria” a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida para ejercer cargos públicos.

El presidente de Nicaragua ha perseguido opositores abiertamente durante su presidencia. - Foto: Bloomberg via Getty Images

Mujica, que también fue guerrillero izquierdista en el siglo XX antes de convertirse a la vida política democrática uruguaya y ser presidente (2010-2015), hizo el comentario sobre Ortega a la salida de un acto en la Universidad de la República, en el que fue homenajeado por la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, por “su contribución al proceso de construcción de paz” en ese país.

“No hicimos otra cosa que lo que teníamos que hacer”, dijo Mujica sobre su papel facilitador. “Me siento parte de Colombia, porque es nuestra América”. El exmandatario de 87 años retirado de la vida parlamentaria comentó que ahora su papel “es sembrar ideas para que las recojan nuevas generaciones”.

‘Pepe’ Mujica respaldó al Gobierno Petro

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica, uno de los exmandatarios más cercanos a Gustavo Petro, le envió un mensaje de respaldo a las reformas que transitarán próximamente en el Congreso y que le están generando un desgaste al líder de izquierda, a menos de 7 meses de su posesión.

Lo hizo a través de un video que grabó el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero. “Me imagino que en todo proceso de cambio hay incertidumbre. Yo pertenezco a un país muy pequeño desde hace muchísimos años, que tiene una salud pública muy fuerte, todos contribuimos poco o mucho y se atiende a todo el mundo y los que no tienen recursos también son atendidos. Eso funciona”, dijo.

Agregó que la enseñanza universitaria en Uruguay es gratuita desde hace 100 años. “Por eso nuestro pequeño país es caro, porque esos son bienes públicos, pero es la única manera de que exista democracia, porque si no los que tienen muchos recursos tienen los problemas arreglados y el grueso de la gente sufre las consecuencias y las diferencias”, expresó.

Pepe Mujica y Gustavo Petro. - Foto: SEMANA

La salud en un país –según dijo– debe ser para todos. “No son cuestiones de izquierda o de derecha, son cuestiones de humanidad elemental del progreso humano. No le tengan miedo a las reformas. Por el contrario, ningún gobierno puede hacer magia, el pueblo no lo entiende. Hagan lo posible, en ese país formidable que tienen que no merece haber tenido una historia tan amarga en los últimos 60 años”.

Mojica siempre aparece en los momentos de máxima tensión del petrismo. En la pasada campaña presidencial, el exmandatario apareció en un video donde anunció su respaldo al líder de izquierda. “Cuando se elige a un presidente no se elige a un mago. Hay que acompañarlo, hay que luchar por un proyecto colectivo”, aseveró en su momento.