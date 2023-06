Pesadilla médica: anciana sufre la amputación de su pierna sana, debido a un error catastrófico en el hospital

Un caso de negligencia médica fue denunciado en México, luego de que a una mujer de 67 años le fue amputada una pierna que estaba en buenas condiciones.

De acuerdo con el testimonio de esta persona, acudió al médico debido a un fuerte dolor en la rodilla de su pierna izquierda, pero luego de un tratamiento que duró varios meses, se le informó que le amputarían la pierna, ya que el desgaste era muy evidente y grave.

Tras esa recomendación, la mujer que fue identificada como doña Juanita “N”, de 67 años, vecina de la Colonia 20 de Noviembre en Ciudad Valles, San Luis Potosí, decidió someterse a la operación y para ello los médicos programaron la cirugía para el pasado 31 de mayo, en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, ISSSTE.

Acudió al centro hospitalario con la confianza de que a pesar de lo que significaría la amputación, superaría su situación de salud, debido a las complicaciones en la rodilla.

Sin embargo, relató posteriormente, algo estaba mal desde la preparación que hicieron las enfermeras previo a su ingreso al quirófano.

“Yo se los dije porque vi que empezaron a limpiarme; les digo, esa no es, es la otra y la enfermera me contestó que el doctor sabía lo que hacía, pero como me anestesiaron ya no supe nada”, según detalló Aristegui Noticias, citando medios locales.

Pese a la advertencia, siguió el procedimiento que incluyó anestesia general. La operación se adelantó sin dificultades y los médicos satisfechos abandonaron la sala de cirugía. - Foto: Getty Images / Sorrasak Jar Tinyo

Pese a la advertencia, siguió el procedimiento que incluyó anestesia general. La operación se adelantó sin dificultades y los médicos satisfechos abandonaron la sala de cirugía.

Luego de esta cirugía le programaron para dentro de ocho semanas la que debieron hacerle en la pierna izquierda pero ya no acudirá y buscará demandar a los médicos.https://t.co/bsuXGBQYRu — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) June 7, 2023

La mujer despertó de la anestesia y la sorpresa fue mayor. Le habían amputado la pierna derecha y no la izquierda, que era, en realidad, la que requería la intervención quirúrgica.

Familiares dieron a conocer el caso y aunque debe someterse a una nueva operación ha manifestado que pese al dolor que aún padece, no dejará que le sea amputada la otra pierna. Según la publicación, “luego de esta cirugía, le programaron para dentro de ocho semanas la que debieron hacerle en la pierna izquierda, pero ya no acudirá y buscará demandar a los médicos”.

La mujer despertó de la anestesia y la sorpresa fue mayor. Le habían amputado la pierna derecha y no la izquierda, que era, en realidad, la que requería la intervención quirúrgica (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Reza Estakhrian

Aunque doña Juanita “N” quiere dejar la cama, los médicos que presuntamente cometieron la negligencia le recomendaron reposo entre cuatro y cinco semanas para reiniciar sus actividades.

Los medios locales señalaron que por el momento el ISSSTE no se ha pronunciado sobre este hecho, mientras que la familia acudirá antes instancias defensoras de Derechos Humanos para elevar la queja correspondiente y exigir que se haga justicia.

Caso similar en esa ciudad

Un hecho similar sucedió en 2019, cuando a una mujer le fue amputada una pierna y parte de la cadera, además de someterla a 30 sesiones de quimioterapia por un diagnóstico erróneo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la clínica 50 ubicada en la colonia Prados de San Vicente de San Luis Potosí.

“Una mujer fue sometida a tratamientos de quimioterapias, basados en un diagnóstico equivocado en el HGZ-50 de Tu_IMSS. Por ello emitimos la Recomendación 117/2022″, reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras emitir en 2022 un documento en que hizo advertencias sobre este tipo de casos.

Un hecho similar sucedió en 2019, cuando a una mujer le fue amputada una pierna y parte de la cadera, además de someterla a 30 sesiones de quimioterapia por un diagnóstico erróneo. - Foto: Getty Images / nuttapong punna

El organismo mencionó que “con el diagnóstico equivocado y la falta de atención por parte de dos servidores públicos (médicos), se vulneraron los derechos humanos a la protección de la salud y a la integridad personal, afectando el proyecto de vida de la víctima y en consecuencia de sus dependientes económicos, pues la mujer es responsable de sus dos hijos”.

“La CNDH pide al director general del IMSS que se proceda a la reparación integral del daño ocasionado, el cual debe considerar una compensación justa y suficiente en términos de la Ley General de Víctimas y que se les registre en el padrón correspondiente”, puntualizó.