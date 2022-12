Polémica en Italia: Silvio Berlusconi prometió “un autobús con prostitutas” a jugadores de su equipo de fútbol

El escandaloso Silvio Berlusconi, presidente del club de fútbol Monza, prometió a sus jugadores traer “al vestuario” un “bus de p..s”, según un video muy compartido este miércoles por los medios italianos.

El exprimer ministro de Italia y actual presidente del partido Forza Italia, de 86 años, hizo estas declaraciones, calificadas como “desafortunadas” por muchos medios, en la cena de Navidad del club organizada el martes por la noche, según la agencia italiana Ansa.

Con un micrófono en la mano, Berlusconi celebraba haber escogido en septiembre a un nuevo entrenador “bueno, simpático, educado y capaz de motivar a nuestros jugadores”.

“Yo he añadido una motivación extra, porque le he dicho a los jugadores: ahora vienen la Juventus, el AC Milan etc., y si ganan contra uno de estos grandes equipos, os traigo al vestuario un bus de p..s”, dijo ante las risas de los presentes.

La Gazzetta dello Sport lamentó este comentario “desafortunado”. La Repubblica destacó que este extracto no fue difundido en la cuenta de Twitter de Berlusconi, donde subió videos de esa noche con los futbolistas, los dirigentes del club y los patrocinadores.

Hoy, Silvio Berlusconi ha prometido a sus futbolistas del Monza "un autobús lleno de prostitutas” si ganan a un equipo grande en la Liga italiana. Este tipo es el dueño de Mediaset en España y tiene a sueldo a todo tipo de periodistas en Telecinco y Cuatro. pic.twitter.com/rSPMzHgutj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 14, 2022

Contactado por la AFP, el Monza confirmó que una delegación de jugadores participó en esa cena, pero no realizó ningún comentario sobre las polémicas declaraciones de su presidente.

Berlusconi sigue vinculado en Italia, pero también en el extranjero, al ‘Rubygate’, un caso de fiestas libertinas, organizadas por el exprimer ministro, con chicas jóvenes, a veces menores. El también empresario fue absuelto del cargo de prostitución de menores, pero sigue acusado de manipulación de testigos en este caso.

El Monza, comprado en 2018 por el expresidente del AC Milan, disputa la primera temporada de su historia en Serie A. El conjunto lombardo marcha en estos momentos 14º, luego de un inicio difícil y el cambio de técnico de septiembre.

Fiestas ‘bunga bunga’

Un tribunal de Roma absolvió el mes pasado al exprimer ministro de Italia Silvio Berlusconi del delito de soborno de testigos dentro del caso ‘Ruby’, en el que se le investiga por sus polémicas fiestas ‘bunga bunga’, en las que siempre se sospechó que participaron menores de edad.

En este caso, el juicio versa sobre los pagos que el nuevo socio de Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, habría dado al cantante Mariano Apicella (también absuelto) para que no revelara lo que pasaba de puertas para adentro en esas suntuosas fiestas que se celebraron hace más de diez años.

La acusación original siempre defendió que Apicella habría recibido 157.000 euros por dar falso testimonio en procesos judiciales anteriores. Sin embargo, el tribunal escuchó al nuevo equipo fiscal que pidió la absolución que esgrime que los pagos se realizaron antes de que se celebraran aquellas fiestas.

En el caso ‘Ruby’, se le investiga a Berlusconi por sus polémicas fiestas ‘bunga bunga’, en las que siempre se sospechó que participaron menores de edad. - Foto: Getty Images/EyeEm

“Los pagos son muy anteriores, por lo que es difícil imaginar que se deban al supuesto falso testimonio. Había una larga relación de amistad entre Berlusconi y Apicella”, defendió el fiscal Roberto Felici, informa el diario italiano ‘Corriere della Sera’.

“Estoy satisfecho”, celebró Berlusconi, reelegido senador en las últimas elecciones italianas, que a su vez ha agradecido al fiscal por pedir su absolución.

El caso ‘Ruby’ recibe el nombre del alias que utilizaba la bailarina Karima el Mahroug, quien según la Fiscalía tenía 17 años cuando acudía a estas fiestas. El proceso ha dado lugar a tres juicios paralelos, de los cuales Berlusconi ha quedado absuelto. En el primero fue acusado de extorsión y prostitución infantil y en este último de falso testimonio y manipulación de testigo.

El segundo se tendrá que dirimir en un juzgado de Milán y está relacionado con sus vínculos con una serie de personalidades que habrían contratado a estas chicas.

*Con información de AFP y Europa Press.