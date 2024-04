Polémica: envían a prisión a un hombre de 82 años por asesinar a un ladrón que entró a su casa

Pepe Lomas. Tiene 81 años. Defendió su vida y su casa ante un delincuente, cuyo nombre no voy a escribir🤫, no vaya a ser que me llamen racista.



Un jurado popular le ha condenado por defenderse ante un delincuente con más de 40 antecedentes.



La izquierda callará. Yo, no. pic.twitter.com/XGBgXzxCRX