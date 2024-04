Hombre denuncia que intentaron robarlo y secuestrarlo en Bogotá; le estrellaron la camioneta y le quitaron gruesa suma de dinero

“Estaba esperando a mi hija cuando me abordaron como cuatro o cinco tipos; unos venían en otro carro y todos con pistola y nos querían era como secuestrar. Nos querían meter en la parte de atrás y entonces yo me logré salir de la camioneta. Me dieron cachas. Afortunadamente, gracias a Dios, venían unos policías. Cuando me bajé de la camioneta, bajé el control de la camioneta y entonces la camioneta automáticamente queda bloqueada, pero me las la estrellaron como a unas seis cuadras”, fueron las palabras que entregó el hombre víctima del robo a la cadena radial.