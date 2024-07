Premonición de Jaime Bayly preocupa a los venezolanos tras fraude en las elecciones: “Matones de la dictadura”

“Sabíamos que no iban a anunciar ‘perdió Maduro’, porque esta es una dictadura de criminales que no cree en la democracia y que además saben que si ellos pierden el poder, van a ir a la cárcel el resto de sus vidas, porque han secuestrado, han torturado, han matado, muchas veces. Ellos lo saben. Por lo tanto, el fraude estaba cantado. Yo se lo dije telefónicamente a María Corina: ‘Hay que planear, no la victoria el 28 de julio, porque no la van a reconocer los matones de la dictadura, sino que hay que planear lo que viene luego”, dijo Bayly en un video.