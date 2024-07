Así se pueden consultar las actas de las elecciones en Venezuela: prueban “extraordinaria victoria” de la oposición

Frente a las evidencias presentadas por Machado, la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que no se puede reconocer la reelección de Maduro por múltiples irregularidades en el proceso.

De esa forma, la OEA resolvió no reconoce la elección de Maduro: “En conclusión, dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE, y, en cambio, existe información de diversas fuentes que los contradicen, es el criterio técnico del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático”.