Preocupante informe de la ONU indica que la represión contra las mujeres en Irán ha aumentado significativamente

Asimismo, Hossain dedicó parte de su comunicado a la muerte de Amini, quien precisó que la joven no tuvo que haber sido arrestada , además de indicar que el gobierno iraní desde hace un año “no ha logrado garantizar la verdad, la justicia y la reparación a su familia, ni a las familias de otras víctimas, mujeres, niñas y todos los manifestantes objeto de violaciones de derechos humanos fundamentales” .

Un informe bastante crítico hacia Teherán

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Las mujeres en Irán están expuestas a abusos constantes por parte de la policía de la moral desde 1979. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La misión pidió al gobierno nacional de su cooperación para adelantar más investigaciones con el fin de que se garantice un juicio justo contra los detenidos arbitrarios a tal punto de exonerarlos de los cargos en caso de que no existan pruebas contundentes de los crímenes por los que se les acusa. Por el momento, el régimen no ha respondido a la solicitud en donde, además de Hossain, participaron las abogadas Viviana Krsticevic de Argentina y Shaheen Sardar Ali de Pakistán.

Amini: a un año de su partida su familia sigue en riesgo

Mahsa Amini de 22 años, fue arrestada por la policía de la moral en Irán al no haber cumplido las leyes sobre el uso obligatorio del velo, declararon las autoridades. Acto seguido, el 16 de septiembre de 2022, los agentes confirmaron la muerte bajo custodia de Amini tras sufrir un ataque cardíaco, no obstante, su familia denunció el hecho ya que la joven no presentaba condiciones de salud relacionadas.