Presidente de Guyana frenó en seco a periodista de la BBC que le preguntó por el cambio climático: “¿Le pagan a usted?”

El periodista empezó su intervención explicando que dentro de dos décadas se espera que haya más de 150 billones de dólares gracias al petróleo y gas que son extraídos de Guyana. Luego, el corresponsal no dudó en hablar del impacto que esta situación tendría en el medioambiente.

El jefe de Estado prosiguió explicando que las más de 19 gigatoneladas de carbono que almacena el bosque es disfrutado por todo el mundo y, pese a esto, a Guayana no se le paga.

“Este es un bosque con vida que ustedes disfrutan, que el mundo disfruta, por el cual no nos pagan, que ustedes no valoran, del cual ustedes no ven ningún valor, el cual la gente de Guayana ha mantenido con vida”, manifestó.