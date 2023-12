Primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, se tambalea por investigaciones sobre covid y debate de plan migratorio

Una de esas iniciativas, llamada Eat Out to Help Out (comer fuera para ayudar) a los restaurantes, fue criticada por los científicos que asesoraban al Gobierno. Los expertos le dijeron a la comisión de investigación que esa medida ayudó a que fuera mayor la segunda ola de la epidemia a finales de 2020.

Sunak rechazó este lunes que su plan Eat Out to Help Out provocara más infecciones, señalando que otros países sufrieron cifras similares y que los expertos habían dicho que era inevitable otra ola. El dirigente conservador también afirmó que los asesores científicos no habían planteado preocupaciones en ese momento y que el plan había asegurado millones de puestos de trabajo en hostelería.