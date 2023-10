Desde el primer ministro británico a precandidatos presidenciales en EE.UU., así es la fuerte oposición a las personas transgénero

“ Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer , eso es simplemente sentido común”, señaló durante su discurso en el que consideró que no debería generar polémica ni contrariedad que los padres sepan “ qué se les enseña a sus hijos en la escuela sobre las relaciones” y que “los pacientes deben saber cuándo en los hospitales se habla de hombres o de mujeres”.

Durante la clausura de la conferencia también mencionó que en el Reino Unido se necesita un cambio y por eso “vamos a cambiar este país y eso significa que la vida es vida. Esa no debería ser una posición controvertida. La gran mayoría de la gente trabajadora está de acuerdo con esto”.

El Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak: “No deberíamos dejarnos intimidar haciéndonos creer que las personas pueden ser del sexo que quieran. No pueden. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer”. pic.twitter.com/2ToDMiXtn1

Las palabras de Sunak van acorde a lo que recientemente anunció su ministro de Salud, Steve Barclay , respecto a que los hombres trans ya no tendrán acceso a los pabellones y salas de los hospitales destinados a las mujeres .

| Foto: Bloomberg via Getty Images

Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, pronuncia su discurso de apertura el día de clausura de la Conferencia del Partido Conservador del Reino Unido en Manchester, Reino Unido, el miércoles 4 de octubre de 2023. Fotógrafo: Hollie Adams/Bloomberg vía Getty Images | Foto: Bloomberg via Getty Images

Las palabras de Ramaswamy en el segundo debate republicano en Estados Unidos

“Lo siento, no es compasivo afirmar la confusión de un niño. Eso no es compasión, eso es crueldad”, dijo el precandidato en relación con la situación de varios niños y jóvenes que no se identifican con su condición sexual y género.