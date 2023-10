“Volver a poner a Dios en el centro”: papa Francisco da inicio al Sínodo en medio de turbulentas dudas por el futuro de la Iglesia

Asimismo, el papa recalcó que, a pesar de los malos tratos que recibió Jesús, no dejo que eso endureciera su corazón, llamando la atención así a no dejarse afectar por los malos momentos personales que suceden en la vida de cada sacerdote. “No se dejó (Jesús) aprisionar por la desilusión, no se volvió amargado, no abandonó la alabanza. Su corazón, cimentado sobre el primado del Padre, permaneció sereno aún en medio de la tormenta”, enfatizó.