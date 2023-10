“No podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen”: papa Francisco responde nuevamente a cardenales conservadores

¿Qué respondió Francisco?

“La prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si existen formas de bendición, solicitadas por una o varias personas, que no transmitan una concepción incorrecta del matrimonio. Porque cuando pides una bendición estás expresando un pedido de ayuda a Dios, una súplica para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor ”, expresó Francisco en la nueva respuesta, la cual no sería del agrado de los cardenales.

El papel de las mujeres

Por otro lado, frente a los cuestionamientos desatados sobre el papel de la mujer en la iglesia en los cuales se ha dicho que las mujeres podrían ser ordenadas al igual que los hombres, el papa Francisco respondió que Juan Pablo II, a pesar de expresar que las mujeres no podían ser ordenadas, “San Juan Pablo II también afirmó otras cosas” sobre la jerarquía en la iglesia, y que “si esto no se comprende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a los varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen, de diversas maneras, en la conducción de la Iglesia”.