Putin ascendió a general a líder checheno que prometió enviar a tres hijos adolescentes a la guerra

Ramzán Kadírov es el dirigente autoritario de la República rusa de Chechenia. El pasado lunes el político fue noticia porque dijo haber enviado a tres hijos adolescentes al frente de guerra en Ucrania. Este miércoles anunció que fue ascendido por Vladimir Putin a general.

“El presidente ruso me concedió el rango de coronel general… Vladimir Vladimirovich (refiriéndose a Putin) me informó personalmente de ello y me felicitó”, fue lo que escribió Kadírov en Telegram, de acuerdo con la AFP. Además, dijo estar “inmensamente agradecido por la alta apreciación de (sus) méritos”.

¿Quién es el general que envió a sus hijos a la guerra?

Kadírov obtuvo el rango de coronel general, el tercero más alto después de general de Ejército y mariscal, en la jerarquía del Ejército ruso. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania ha sido un ferviente aliado de Putin.

Ramzán Kadírov, actualmente general, ha sido acusado de participar en la organización de asesinatos de activistas de derechos humanos, y de abusar del poder mediante el uso excesivo de la fuerza, a través de autoridades policiales y militares que han atacado a sus detractores.

El controvertido general ha gobernado la República de Chechenia, que es parte de la Federación Rusa desde el año 2007, cuando fue nombrado presidente de la región por Vladimir Putin. Chechenia ha vivido fuertes conflictos por lograr su independencia. Antes de 1991 era parte de la Unión Soviética, pero tras la caída de esta unión de repúblicas socialistas, Chechenia se independizó.

Luego de la creación de Chechenia como un estado independiente, en 1994 fue invadida por Rusia, tras intensos combates durante meses los rusos tuvieron que retirarse. Después, en 1999, Rusia invadió de nuevo Chechenia y tras la casi completa destrucción de Grozni, su capital, en el año 2000 volvió bajo el dominio del Kremlin.

Tres de sus 14 hijos van a la guerra

El líder checheno tiene 14 hijos, según su página oficial, aunque algunos medios rusos afirman que pueden ser más. El pasado lunes informó a través de Telegram que enviaría a tres de sus hijos, menores de edad, a combatir en la guerra de Ucrania. El líder informó que sus hijos Akhmat, Eli y Adam, de 16, 15 y 14 años, respectivamente, habían seguido durante años entrenamientos militares para aprender a usar distintas armas, según la AFP.

“Ha llegado el tiempo (para ellos) de lucirse en una verdadera batalla, solo puedo apoyar su determinación. Pronto partirán en primera línea y estarán en las zonas más difíciles de la línea de contacto”, añadió Kadírov orgulloso, en un paso más por congraciarse con Vladimir Putin, a quien ha apoyado desde el inicio del conflicto.

Su propuesta sobre las armas nucleares

El sábado pasado, el líder pidió a Rusia usar “armas nucleares de baja potencia” en Ucrania, para ayudar a liberar todas aquellas zonas donde las tropas de Moscú han tenido dificultades.

“En mi opinión, hay que tomar medidas más drásticas, hasta la declaración de la ley marcial en las zonas fronterizas y el uso de armas nucleares de baja potencia”, dijo.

La ley marcial significaría que los hombres en edad militar no podrían salir de Rusia, pues tendrían que ser reclutados por su Ejército.

Cada vez es más clara la contraofensiva de Ucrania. El caso más reciente es el de la ciudad de Limán, que fue liberada el domingo por las tropas de Kiev, justo ubicada en una de las regiones anexionadas por Rusia en el este del país, sobre las que se llevaron a cabo referendos de anexión, que fueron criticados por toda la comunidad internacional.