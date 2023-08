¿Qué es eso? Escalofriante video captó, supuestamente, a ‘La llorona’

¿Un nuevo avistamiento de la llorona?

Por el momento, las personas continúan su vida común y corriente en la localidad argentina, no obstante, las personas más creyentes de estas apariciones han aconsejado “evitar estar en las calles cuando no quede rastro de sol” con el fin de que no corran peligro alguno con las presuntas apariciones del espíritu de la llorona. Los más religiosos también han recomendado en algunos comentarios no alejarse de Dios para que él proteja a los pobladores expuestos y pueda combatir esta entidad paranormal.