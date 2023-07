La tenebrosa leyenda del vuelo 513: todos sus pasajeros llegaron muertos y décadas después de su despegue

Video: padre organizó fiesta de cumpleaños para su hijo, pero su exesposa no dejó ir al niño

Contexto: Video: padre organizó fiesta de cumpleaños para su hijo, pero su exesposa no dejó ir al niño

El enigmático vuelo, de cuyo aterrizaje no se tiene registro oficial más allá de la leyenda en sí, tuvo un hecho particular, y es que tras tocar tierra, en medio de la intriga que esto generó, pues se creía desaparecido desde hace tres décadas, los oficiales de vuelo pudieron constatar que la totalidad de los pasajeros que se encontraban a bordo, incluida su tripulación, correspondían a los cadáveres del avión originalmente perdido, con 92 personas a bordo.

Si bien, es una historia que se considera una leyenda, en tanto no existe coherencia en lo ocurrido, al señalar que se trata de un vuelo que aterrizó 30 años después de despegar, en su momento, existió un diario local en Brasil, que supuestamente reseñó el hecho, y se considera el sustento de la ‘veracidad’ de la historia.

La historia, que recientemente ha tomado relevancia debido a una reconstrucción hecha por un reconocido canal de ‘historias’, fue documentada en su momento, en 1989, por el The Weekly World News Tabloid; no obstante, sobre el hecho no hay más que una narración desprovista de fotografías.