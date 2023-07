Video: padre organizó fiesta de cumpleaños para su hijo, pero su exesposa no dejó ir al niño

El padre se quedó con la fiesta y los invitados en una fiesta para su hijo al que este no pudo asistir porque la mamá no le dio permiso. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“A mí no se me hace justo que uno como padre organice una fiesta para sus hijos y no te lo presten para festejarlo … no es justo que quieras pasar un rato con él y no te lo suelten”, sentencia el padre vestido con una camiseta del hombre araña, quien no logró contener las lágrimas en un video en que se le corta la voz por la situación.