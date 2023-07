¿Qué le pasó a la pareja que tuvo relaciones íntimas en un teleférico? Ahora viven una ‘pesadilla’

Así les ha cambiado la vida

“Mi situación es grave. He tenido que suspender mis actividades académicas. No puedo salir a la calle, los hombres que me identifican en la calle me faltan al respeto. Tuve que renunciar a un trabajo que conseguí hace pocas semanas por lo que me está pasando. Ya no puedo dormir, tengo ansiedad, depresión, quiero aislarme de todo el mundo”, expresó la mujer.