“Tuve que cerrar mis cuentas”: rompe el silencio protagonista del video sexual en teleférico de Guayaquil, Ecuador

La escena obscena fue el centro de críticas, chistes y una investigación de las autoridades, puesto que, además de la polémica en las redes sociales, la policía y el Consorcio Aerosuspendido Guayaquil se pronunciaron y tomaron drásticas medidas para que no se vuelvan a cometer actos como este .

El video

El hecho fue grabado por la cámara de seguridad de la cabina. En el video, se ve cómo la pareja, luego de subirse, aprovechando que nadie más abordó con ellos, no teme ejecutar el hecho ilícito. La joven lleva puesto un uniforme rojo con blanco, mientras que el hombre va con un jean y una gorra blanca . A ambos se les logra identificar plenamente en el clip.

La mujer rompe el silencio

Además, indicó que estaba sufriendo de cientos de ataques, por lo que tomó la iniciativa de cerrar sus cuentas, pero regresó a las plataformas porque no quiere “darse por vencida”.

“Todos creerán que las cosas son fáciles, pero no saben por la situación que estoy pasando como mujer, discriminaciones, bullying, mofas, etc. Solo pido respeto y consideración, y que por favor ya no difundan más el video. La vida sigue y debo salir adelante”, afirmó en una de sus publicaciones.