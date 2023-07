Video | Murió un turista que se lanzó de un tobogán en un hotel 5 estrellas

- Foto: Gado via Getty Images

Un turista murió el pasado lunes 3 de julio después de tirarse por un tobogán de agua y golpearse la cabeza contra el piso de concreto de la piscina de un hotel en el suroeste de Turquía.

Se trata de Ali Cilga, de 65 años, quien según medios había sido advertido de no lanzarse de cabeza por el tobogán de una piscina en un resort de cinco estrellas en Manavgat, en la provincia de Antalya, Turquía.

El hombre de 65 años estaba en el hotel con su familia en unas vacaciones muy esperadas. Según los informes, estaba en el hotel celebrando Eid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario islámico.

Tatil için geldiği Antalya'da su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine vuran Ali Cılga bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Las imágenes de CCTV muestran al turista cayendo de cabeza en el largo tobogán del complejo de lujo. Se queda bajo el agua después de golpearse la cabeza contra el piso de concreto de la piscina.

El incidente del 26 de junio fue capturado en imágenes de video que mostraba a turistas inconscientes que continuaban nadando sin darse cuenta de Cilga.

Se puede ver a otro hombre, presumiblemente el salvavidas de turno del hotel, acercándose rápidamente después de saltar al agua. Acostaron a Ali junto a la piscina antes de comenzar sus intentos de reanimación, según cuenta The Mirror.

El turco (cuya ciudad natal no ha sido revelada por las autoridades) fue trasladado a un hospital tras la tragedia y murió una semana después del accidente. La fiscalía de Manavgat ordenó una autopsia del cuerpo de Ali en el Instituto de Medicina Forense de Antalya. La investigación continúa.

La tragedia se desarrolló solo unos días antes de que un niño de 5 años resultara herido en un tobogán de agua en Georgia mientras los espectadores miraban con horror el suceso.

Según Fox News Digital, el niño estaba en un tubo doble en el parque de diversiones Lake Winnepesaukah cuando cayó de 15 a 20 pies del tobogán.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. ha estimado que más de 4.200 personas son llevadas a salas de emergencia cada año por raspaduras, conmociones cerebrales, extremidades rotas, lesiones en la columna y otras heridas sufridas en toboganes de agua públicos.

La tragedia en Turquía se produjo después de que un turista de 20 años fuera encontrado en una piscina en un club en una isla griega el 2 de julio. Murió cuando un vaso sanguíneo reventado inundó sus pulmones de sangre, según Mirror.

Ese incidente ocurrió en Laganas en la isla de Zakynthos donde el hombre estaba de vacaciones con amigos. Al verlo inmóvil en el agua, el dueño del club saltó y le administró resucitación cardiopulmonar, pero el hombre no pudo recuperar el conocimiento.

En otro caso, Elizabeth Coffey fue trasladada de urgencia al hospital después de ser encontrada inconsciente en el hotel de cinco estrellas The Land of Legends Kingdom en Antalya, según The sun.

El grupo disfrutaba de un descanso con todo incluido cuando sonó la alarma a primera hora del sábado. La policía confirmó que estaba investigando las circunstancias que rodearon el trágico incidente en el punto crítico de la costa mediterránea de Turquía.

Se dijo que Elizabeth no respondía cuando la llevaron al hospital privado Aspendos Anatolia en Serik, cerca del centro turístico de Antalya.