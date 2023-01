¿Qué está pasando con las empresas? Continúa la tendencia de los despidos masivos en las multinacionales más importantes del mundo

El reciente anuncio de Google de despedir a 12 mil empleados de su planta de trabajo se suma a la tendencia de otras empresas importantes a nivel mundial que están despidiendo masivamente a sus trabajadores.

La herramienta de rastreo de despidos Layoffs realizó un ranking con las empresas que más han despedido empleados en esta época. La lista es la siguiente: Amazon (18 mil), Google (12 mil), Meta (11 mil), Salesforce (10 mil), Microsoft (10 mil), Uber (7 mil), Booking, Carvana (4 mil), Better.com, Twitter, Groupon, Katerra (3 mil), Byju’s, Zillow, Crypto.com, Coinbase (2 mil), Airbnb, Instacart y Lyft (mil).

Amazon

Amazon anunció el despido de 18 mil empleados - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

Hace poco, el 18 de enero, Amazon notificó a 18 mil personas que dejarán de hacer parte de la compañía. Al igual que Google, el recorte del personal responde a motivos netamente económicos, debido a que en septiembre estaba representando pérdidas de 3 mil millones de dólares, un aumento frente al 2021. La decisión se empezó a discutir desde mediados de noviembre y en enero se llevó a cabo.

La noticia se filtró en los medios y redes sociales tiempo atrás, por lo cual el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, confirmó la noticia. La cifra representó el 6 % de la fuerza laboral de la compañía. Jassy anunció que: “Somos muy conscientes de que estas eliminaciones son difíciles para las personas y no tomamos estas decisiones a la ligera, ni subestimamos cuánto pueden afectar a la vida de los afectados”. Además, prometió apoyar a la plantilla afectada con indemnizaciones.

Google

La eliminación de cargos responde a un desequilibrio en la empresa, ocasionada por un par de años en los que aumentaron su fuerza productiva, pero que ha llegado al punto más alto. Los despidos masivos representarán la reducción del 6,4 % de los puestos de trabajo a nivel global de la compañía. Hay que recordar que desde 2017, la empresa aumentó anualmente en un 20 % a su área laboral.

Las ganancias generadas el año anterior fueron el detonante para tomar la decisión. A partir de las cifras que expone la empresa, para finales del 2022, el monto fue de 13.900 millones de dólares, reflejando una reducción del 27 % con respecto al año anterior. “La empresa tiene demasiados empleados y el costo por empleado es demasiado alto”, sostuvo el director general de TCI Fund Management Ltd., una de las empresas inversionistas de Google.

El director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, les informó a los empleados afectados por medio de una comunicación vía correo los motivos del despido, asegurando que la reducción de trabajo responde a la realidad económica que están enfrentando actualmente. “Hemos llevado a cabo una revisión rigurosa en todas las áreas de productos y actividades para asegurarnos de que nuestro personal y nuestros puestos están alineados con nuestras prioridades más importantes como empresa”, puntualizó el ejecutivo.

Meta

También en noviembre, Meta despidió a 11.000 empleados de sus filas. Por medio de una videoconferencia con los funcionarios, Mark Zuckenberg les dio la noticia a los directos y, posteriormente, notificó a las personas sobre su culminación de contrato. La disminución del personal fue del 13 %, una cifra histórica para la empresa que nunca había ocurrido en 18 años que llevan operando.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta y fundador de Facebook. - Foto: AFP

“La recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de anuncios”, manifestó Zuckenberg frente a los motivos para tomar esta decisión, los cuales estaban afectando el modelo de negocio de Facebook. El argumento que utilizó para justificar fue que los despidos no se centran en su apuesta por el metaverso, sino por la coyuntura pos pandemia. El fundador de Facebook explicó que con el confinamiento, el comercio electrónico se disparó y pensaron que esta tendencia sería una “aceleración permanente”, pero el futuro no se ha producido como esperaba. Es por ello que, retomando a la normalidad, la situación no dio más.

“No sólo el comercio online ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señal de los anuncios han hecho que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué, y asumo la responsabilidad por ello”, explica Zuckerberg.

Microsoft

Microsoft también hace parte de la tendencia de despidos masivos. AP Photo/Rick Rycroft, File - Foto: AP Photo/Rick Rycroft, File

Otro de los nombres que se relucen de la lista es el de Microsoft, compañía que indicó el despido de 10 mil trabajadores desde este mes hasta marzo, representando un recorte del 10 % de su plantilla. “Estoy seguro de que Microsoft saldrá de esta situación más fuerte y competitiva”, expreso Satya Nadella, consejero delegado, por medio de un memorando dirigido a los empleados publicado el miércoles en la web de la empresa.

En el mismo comunicado, Nadella también se justificó por la demanda cambiante de los años de servicios digitales después de la pandemia, así como los temores de una recesión inminente. Por otro lado, esta decisión incurrirá en un cargo de 1.200 millones de dólares para el segundo trimestre, relacionado con los costos de indemnización, cambios en el hardware y costo de consolidación de arrendamiento.

“Vivimos tiempos de cambios significativos, y cuando me reúno con clientes y socios, algunas cosas están claras. Primero, como vimos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los vemos optimizar su gasto digital para hacer más con menos”, sostuvo el consejero delegado.