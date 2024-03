¿Qué opina María Isabel? Más fotos chimbas de la realeza británica

No hay fotografía entregada por la realeza que hoy no sea pillada con retoques por computador. Primero fue la de Kate con sus hijos, que los medios resolvieron sacar de circulación alegando fuertes sospechas de Photoshop.

A eso se suma ahora que no hay fotografía ni vídeo posible que brinde confianza de que no ha sido manipulado y que son, por el contrario, auténticas muestras de que el Palacio de Kensington, residencia oficial de los duques de Cambridge, crece un misterio muy grande y muy gordo.

¿Qué opina María Isabel? La bomba Vargas Lleras

Pero quizás soltada esa opinión así, a secas en una entrevista con Blu , Vargas sonó en contravía de la mayoría de líderes políticos no petristas y hasta de unos pocos petristas. Pienso que el exvicepresidente de pronto no fue correctamente interpretado y que mientras muchos colombianos creen que lo de la constituyente es un salto al vacío y que el presidente pretende sostener una permanente agitación social a través de los cabildos abiertos, otros consideran que dichas creencias posiblemente no son ciertas.

A Vargas se le puede conceder la razón en que al presidente no se le puede dejar que impunemente se la pase chantajeando al país con que le va a desbaratar su constitución de acuerdo con las instrucciones del que él llama su pueblo , que solo son sus seguidores, porque en su pueblo no caben adversarios.

Y que la no constituyente no significa que Petro no esté barajando cualquier mecanismo para promover dicha reelección, es decir, que por el hecho de que haya constituyente, no significa que Petro no esté pensando en esa prolongación en el poder.