Gustavo Petro le contesta a Vargas Lleras si el propósito de la Constituyente es la reelección. Lo llama “adicto al poder”

Germán Vargas Lleras no dudó en ventilar la razón por la cual, según él, Gustavo Petro busca una constituyente: aferrarse a la Casa de Nariño y buscar la reelección. Lo dijo en un trino sin rodeos: “A Petro nunca le importó el Estado de derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder”.

La respuesta del primer mandatario fue aireada. “Quien votó por la reelección fue usted, Germán, no yo. Usted estuvo 16 años en los gobiernos de Uribe y Santos, no yo. Hay adictos al poder, yo no lo soy. El proceso constituyente está previsto en el Estado social de derecho, es su base. La Constitución de 1991 dice que el pueblo es la fuente de toda soberanía”, dijo.